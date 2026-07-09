Mogućnosti, uključujući potpunu ili djelimičnu zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja, razmatrat će ministri vanjskih poslova država članica EU-a 13. jula

Evropska komisija predstavila opcije za ograničavanje trgovine s izraelskim naseljima Mogućnosti, uključujući potpunu ili djelimičnu zabranu uvoza proizvoda iz izraelskih naselja, razmatrat će ministri vanjskih poslova država članica EU-a 13. jula

Evropska komisija predstavila je državama članicama Evropske unije dokument s mogućim mjerama za dodatno ograničavanje trgovine s izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući mogućnost potpune ili djelimične zabrane uvoza proizvoda iz tih naselja, potvrdio je u četvrtak glasnogovornik Komisije.

Govoreći na redovnom podnevnom brifingu Evropske komisije u Briselu, glasnogovornik Olof Gill rekao je da je neformalni dokument dostavljen državama članicama u skladu sa zaključcima Evropskog vijeća iz juna te da će o njemu ministri vanjskih poslova raspravljati na sastanku Vijeća za vanjske poslove, koji će biti održan u ponedjeljak.

Naveo je da dokument sadrži opcije za unapređenje postojećeg sistema diferenciranog tretmana kada je riječ o trgovini s izraelskim naseljima, kao i mogućnosti za ograničavanje ili zabranu uvoza robe iz tih ilegalnih naselja s ciljem odgovora na dalje pogoršanje situacije.

Gill nije želio iznositi dodatne detalje, navodeći da će Evropska komisija najprije sačekati raspravu među državama članicama prije nego što odluči o narednim koracima.

Prema primjerku dokumenta u koji je imao uvid Euronews, Evropska komisija razmatra tri moguća pristupa: uvođenje obaveze pribavljanja izvoznih dozvola za robu iz naselja, uvođenje visokih carina koje bi praktično onemogućile trgovinu ili potpunu odnosno djelimičnu zabranu uvoza proizvoda porijeklom iz izraelskih naselja.

Dokument ne predstavlja formalni zakonodavni prijedlog, a na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak ne očekuje se donošenje konačne odluke.

Diplomatski izvori rekli su za Euronews da je cilj rasprave prikupiti stavove država članica prije nego što Evropska komisija odluči hoće li pripremiti konkretne prijedloge.

Prema pisanju Euronewsa, Evropska komisija smatra da bi takve mjere trebalo usvojiti u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a, što zahtijeva jednoglasnu podršku svih 27 država članica.

Međutim, pravna služba Vijeća Evropske unije navodno je ocijenila da bi mjera zasnovana na Zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a također mogla biti pravno održiva, u zavisnosti od njenog obima.

Takav pristup omogućio bi usvajanje mjera kvalificiranom većinom, umjesto jednoglasno.

Inicijativa dolazi nakon sve glasnijih poziva država članica Evropske unije na pooštravanje trgovinskih ograničenja prema izraelskim naseljima.

Prema navodima, najmanje 20 država članica EU-a u junu je zatražilo od Evropske komisije da pojasni koje bi mjere mogle biti poduzete kao odgovor na nastavak širenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.