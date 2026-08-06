Povjerljivi savjetnici primili prijave zaposlenika, navodnih počinilaca, svjedoka i rukovodilaca, ali nemaju ovlasti za istrage

Evropska komisija od 2024. zabilježila blizu 1.000 prijava povezanih s uznemiravanjem na radnom mjestu Povjerljivi savjetnici primili prijave zaposlenika, navodnih počinilaca, svjedoka i rukovodilaca, ali nemaju ovlasti za istrage

Povjerljivi savjetnici Evropske komisije primili su gotovo 1.000 prijava povezanih s navodnim uznemiravanjem na radnom mjestu od kada je ta služba uvedena u septembru 2024. godine, objavio je u četvrtak "Politico".

Evropska komisija, koja zapošljava oko 30.000 ljudi, imenovala je Lene Naesager za glavnu povjerljivu savjetnicu u maju 2024. godine. Ona predvodi tim od 40 savjetnika koji djeluju u Komisiji i njenim izvršnim agencijama, navodi se u izvještaju.

Od septembra 2024. godine služba je primila 960 prijava od zaposlenika koji su smatrali da su bili uznemiravani, kao i očitovanja navodnih počinilaca, svjedoka, rukovodilaca i predstavnika ljudskih resursa, rekao je glasnogovornik Komisije.

Međutim, povjerljivi savjetnici nemaju ovlasti da istražuju navode niti da utvrđuju da li određeno ponašanje predstavlja uznemiravanje prema pravilima o osoblju Evropske unije.

Zaposlenici koji žele podnijeti zvanične pritužbe moraju se obratiti Istražnom i disciplinskom uredu Komisije ili Evropskom uredu za borbu protiv prevara (OLAF). Institucija godišnje primi oko 20 do 25 zvaničnih pritužbi.

Komisija je saopćila da je 14.000 zaposlenika prisustvovalo prezentacijama o njenoj politici protiv uznemiravanja, dok je 2.400 rukovodilaca u posljednje dvije godine prošlo obaveznu obuku.

Prema riječima glasnogovornika, povećana svijest o dostupnim kanalima podrške doprinijela je relativno velikom broju prijava koje su podnesene povjerljivim savjetnicima.

Institucija je saopćila da je posvećena tome da bude moderna, poštujuća i privlačna institucija za rad, pozivajući se na reviziju rada Komisije koju je pokrenula predsjednica Ursula von der Leyen.

Podaci su objavljeni nakon što je "Politico" proveo istraživanje o zabrinutostima zaposlenika Komisije zbog dugog radnog vremena, složene birokratije i, u pojedinim slučajevima, toksičnog upravljanja.