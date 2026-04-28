Evropska komesarka poručila da Izrael mora spriječiti i istražiti kršenja međunarodnog prava

Izrael ima zakonsku obavezu prema međunarodnom humanitarnom pravu da spriječi i istraži navodna kršenja prava Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavila je evropska komesarka za jednakost i upravljanje krizama.

"Na Zapadnoj obali, seksualno nasilje izraelskih doseljenika ključni je pokretač raseljavanja", napisala je Hadja Lahbib na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Pozivajući se na dostupne podatke, rekla je da je više od 70 posto raseljenih palestinskih domaćinstava na Zapadnoj obali prijavilo da su prijetnje ženama i djeci bile odlučujući faktor u njihovoj odluci da odu.

"Izrael ima obavezu da spriječi i istraži ova kršenja prema međunarodnom humanitarnom pravu", naglasila je Lahbib.

Širom Zapadne obale, napadi izraelskih okupatora su u porastu, uključujući racije na sela i akte vandalizma, a Palestinci optužuju izraelsku vojsku da pruža zaštitu za takve napade.

UN smatra izraelska naselja na palestinskim teritorijama ilegalnim i više puta je pozivao na zaustavljanje širenja naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Oko 750.000 izraelskih doseljenika živi u 141 ilegalnom naselju i 224 ispostave na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u Istočnom Jerusalemu, kojeg UN smatra dijelom okupiranih palestinskih teritorija.

Od oktobra 2023. godine, napadi izraelske vojske i doseljenika na Zapadnoj usmrtili ubili su najmanje 1.154 Palestinca, ozlijeđeno je oko 11.750 drugih, a doveli su i do skoro 22.000 hapšenja, prema zvaničnim palestinskim podacima.

Ova kršenja uključuju uništavanje imovine, paljenje kuća, prisilno raseljavanje i širenje ilegalnih aktivnosti naseljavanja, a Palestinci upozoravaju da takva politika otvara put aneksiji dijelova Zapadne obale od strane Izraela.