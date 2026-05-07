Zemlje članice i Evropski parlament postigli dogovor o zabrani zloupotrebe umjetne inteligencije za kreiranje seksualiziranih sadržaja i materijala zlostavljanja djece, uz nova pravila za visokorizične AI sisteme

EU zabranjuje AI deepfakeove seksualnog sadržaja bez pristanka Zemlje članice i Evropski parlament postigli dogovor o zabrani zloupotrebe umjetne inteligencije za kreiranje seksualiziranih sadržaja i materijala zlostavljanja djece, uz nova pravila za visokorizične AI sisteme

Zemlje članice Evropske unije i pregovarači Evropskog parlamenta složili su se u četvrtak da zabrane aplikacije umjetne inteligencije (AI) koje se koriste za kreiranje seksualiziranih deepfakeova bez pristanka, javlja Anadolu.

"Današnji sporazum o Zakonu o umjetnoj inteligenciji značajno podržava naše kompanije smanjenjem ponavljajućih administrativnih troškova", rekla je u saopćenju Marilena Raouna, zamjenica ministra za evropske poslove grčke teritorije Kipra.

"Prijedlog je dio takozvanog zakonodavnog paketa 'Omnibus VII' u programu EU za pojednostavljenje. Paket uključuje prijedloge za dvije uredbe kojima je cilj pojednostaviti digitalni zakonodavni okvir EU i implementaciju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji."

U saopćenju se dodaje da novododana odredba zabranjuje "prakse umjetne inteligencije u vezi s generiranjem seksualnog i intimnog sadržaja ili materijala o seksualnom zlostavljanju djece bez pristanka."

Privremeni sporazum postavlja nove rokove za odgođena pravila o visokorizičnoj umjetnoj inteligenciji: 2. decembar 2027. za samostalne sisteme i 2. august 2028. za umjetnu inteligenciju ugrađenu u proizvode, navodi se u saopćenju.

Također se od pružatelja usluga zahtijeva da registruju izuzete sisteme u bazi podataka EU o visokorizičnim sistemima i vraća se strogi standard neophodnosti za obradu osjetljivih ličnih podataka radi otkrivanja i ispravljanja pristranosti.