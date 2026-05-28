EU uveo sankcije izraelskim naseljeničkim grupama i pojedincima na okupiranoj Zapadnoj obali zbog kršenja ljudskih prava

Evropska unija (EU) je u četvrtak uvela sankcije protiv četiri izraelske naseljeničke organizacije i tri pojedinca zbog “ozbiljnih i sistematskih kršenja ljudskih prava“ nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali.

Mjere su usvojene u okviru Globalnog režima sankcija EU-a za ljudska prava nakon političkog dogovora ministara vanjskih poslova EU-a postignutog 11. maja, saopćilo je Evropsko vijeće.

Među sankcionisanima su Pokret naseljavanja Nachala i njegova direktorica Daniella Weiss.

“Kroz svoje aktivnosti pokret podstiče i omogućava prisilne radnje koje vode ka prisilnom raseljavanju Palestinaca. Ispostave Nachale ometaju pristup palestinskom poljoprivrednom i stočarskom zemljištu i predstavljaju trajni izvor nasilja doseljenika“, navodi se.

EU je također sankcionisao izraelsku nevladinu organizaciju Regavim i njenog direktora Meira Deutscha, optužujući organizaciju da lobira za rušenje palestinske imovine i širenje izraelske kontrole širom Zapadne obale.

Prema navodima Vijeća EU-a, Regavim je također vodio kampanju za rušenje osnovne škole za Palestince finansirane sredstvima EU-a u selu Jabbet al Dhib kod Betlehema.

Sankcije su uvedene i protiv nevladine organizacije Hashomer Yosh i njenog predsjednika Avichaija Suissa.

EU je saopćio da je organizacija koordinirala volontere i pružala podršku nasilnim naseljeničkim ispostavama na Zapadnoj obali, uključujući regrutovanje naoružanih volontera uključenih u napade na Palestince.

Na listi se našlo i zadružno udruženje Amana, povezano s naseljeničkim pokretom Gush Emunim.

EU navodi da je Amana imala centralnu ulogu u finansiranju i omogućavanju najmanje 30 naseljeničkih ispostava povezanih s nasiljem i raseljavanjem palestinskih zajednica.

Prema sankcijama, svim navedenim pojedincima i organizacijama zamrzava se imovina unutar EU-a, dok je sankcionisanim osobama zabranjeno i putovanje u države članice Unije.

Izraelski doseljenici izvršili su 540 napada na Palestince i njihovu imovinu širom Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalem, tokom aprila, prema mjesečnom izvještaju Palestinske komisije za otpor kolonizaciji i zidu.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, Zapadna obala bilježi eskalaciju napada izraelske vojske i doseljenika, posebno u ruralnim i beduinskim područjima u blizini ilegalnih naselja i ispostava.