EU upozorava: Aviokompanije i države da se pripreme za najgori scenarij zbog krize s mlaznim gorivom

Evropska komisija upozorila je u ponedjeljak da aviokompanije i države članice trebaju se pripremiti za sve scenarije jer i dalje postoji neizvjesnost oko toga koliko će dugo trajati kriza s mlaznim gorivom, javlja Anadolu.

Govoreći na dnevnom brifingu za novinare komisije u Briselu, glasnogovornica komisije Anna-Kaisa Itkonen rekla je da izvršna vlast Evropske unije blisko koordinira sa državama članicama i dionicima industrije usred zabrinutosti oko zaliha mlaznog goriva.

"Ne mislim da iko zna koliko će dugo ova situacija trajati, tako da je najbolje što možemo učiniti i najefikasnija stvar koju možemo učiniti i koju radimo da se pripremimo za sve eventualnosti", rekla je Itkonen.

Rekla je da bliska koordinacija i saradnja sa državama članicama EU i drugim zainteresovanim stranama ostaje apsolutno ključna, dodajući da je to jedini način da blok preduzme dalje mjere ako je potrebno.

Komisija je od početka krize vodila sedmične razgovore sa državama članicama, predstavnicima industrije, Međunarodnom agencijom za energiju i drugim relevantnim akterima.

Itkonen je rekla da EU ima potpuni pregled situacije, ističući razliku između strateških zaliha nafte i komercijalnih zaliha mlaznog goriva.

"Komisija koordinira, spremni smo, imamo potpuni pregled onoga što se dešava, a osim toga, ove sedmice ćemo izdati smjernice aviokompanijama u vezi sa mlaznim gorivima", rekla je.

Smjernice će obuhvatiti i druga pitanja vezana za krizu, dodala je.

Itkonen je rekla da će planirane smjernice uključivati ​​pravila protiv tankovanja, prava putnika i mogućnost korištenja mlaznog goriva sjevernoameričkog tipa u Evropi.

"Oba pitanja, i protivtankerska zaštita, kao i mogući uvoz američkog ili sjevernoameričkog tipa mlaznog goriva koje koriste, bit će uključena u smjernice koje planiramo predstaviti ove sedmice", rekla je.

Agencija Evropske unije za sigurnost avijacije dat će tehničke preporuke o vrstama goriva koje koriste avioni, dodala je.

Cijene mlaznog goriva u Evropi naglo su porasle od prošle godine, jer su sukobi na Bliskom istoku i poremećaji u isporukama kroz Hormuški moreuz podigli cijene nafte i prirodnog gasa.

Rafinerije EU obično pokrivaju oko 70 posto potražnje bloka za mlaznim gorivom, dok se ostatak uglavnom uvozi iz zemalja Bliskog istoka i Zaljeva.

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol upozorio je prošlog mjeseca da bi se Evropa mogla suočiti s rizikom od nestašice mlaznog goriva u bliskoj budućnosti.

Nekoliko evropskih aviokompanija već je pod pritiskom zbog viših troškova goriva.

Holandski avioprevoznik KLM saopćio je da će ovog mjeseca otkazati 160 letova unutar Evrope, dok je Lufthansa najavila planove za obustavu poslovanja svoje podružnice CityLine i otkazivanje 20.000 kratkih letova planiranih do oktobra zbog rastućih cijena mlaznog goriva.

Niskotarifni avioprevoznici Ryanair i EasyJet, kao i turistička grupa TUI, također su revidirali prognoze za kraj godine naniže, navodeći teške tržišne uslove.