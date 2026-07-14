Ovo je zaista super utorak za proširenje Evropske unije, rekla je komesarka Marta Kos

EU unaprijedio pristupne pregovore s Ukrajinom, Moldavijom, Crnom Gorom i Albanijom Ovo je zaista super utorak za proširenje Evropske unije, rekla je komesarka Marta Kos

Evropska unija u utorak je unaprijedila pristupne pregovore s Ukrajinom, Moldavijom, Crnom Gorom i Albanijom održavanjem četiri međuvladine pristupne konferencije u Briselu, što je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila prekretnicom u politici proširenja EU-a.

“Danas je zaista super utorak za proširenje. Više od dvije decenije nismo imali četiri pristupne konferencije u jednom danu“, rekla je Kos novinarima uoči sastanaka.

Nazvavši četiri zemlje kandidatkinje “sretnom djetelinom s četiri lista za proširenje“, kazala je da svaka od njih pravi još jedan značajan korak prema članstvu u Evropskoj uniji.

Za Ukrajinu i Moldaviju, EU je otvorio pregovore o Klasteru 6, koji se odnosi na vanjske odnose.

Ovaj klaster obuhvata Poglavlje 30 o vanjskim odnosima i Poglavlje 31 o vanjskoj, sigurnosnoj i odbrambenoj politici, kojima se od zemalja kandidatkinja zahtijeva usklađivanje s trgovinskom, vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući sankcije, političke deklaracije i saradnju u oblasti odbrane.

Kos je dodala da Evropska komisija smatra da je Ukrajina spremna za daljnji napredak u pristupnom procesu.

Istakla je da će otvaranje preostala četiri pregovaračka klastera zavisiti od rotirajućeg predsjedavanja Vijećem Evropske unije i država članica.

Komentirajući ovu odluku, ukrajinski zvaničnici pozdravili su otvaranje pregovora o Klasteru 6, a ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ocijenio je da je riječ o još jednom jasnom signalu da Ukrajina postojano napreduje na svom putu ka Evropskoj uniji.

“Zahvaljujem Evropskoj komisiji, irskom predsjedavanju Vijećem EU-a i svim državama članicama EU-a na liderstvu i podršci koji su omogućili ovu važnu prekretnicu. Ukrajina ostaje u potpunosti posvećena provođenju reformi i potpunom usklađivanju sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije“, napisao je Sibiha na društvenoj mreži kompanije X.

Odvojeno je Ministarstvo vanjskih poslova Moldavije saopćilo da otvaranje pristupnih pregovora o Klasteru 6 predstavlja još jednu važnu prekretnicu na evropskom putu te zemlje.

“Svaki naredni korak približava Moldaviju članstvu u Evropskoj uniji i sigurnijoj, snažnijoj i prosperitetnijoj budućnosti za naše građane“, navedeno je u objavi na mreži X.

Evropska unija je istovremeno zabilježila napredak i u pristupnim procesima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana.

Kos je konferenciju s Albanijom opisala kao prelomni trenutak, istakavši da je ta zemlja prvi put počela zatvarati pregovaračka poglavlja.

Govoreći o Crnoj Gori, koju je nazvala predvodnicom među zemljama kandidatkinjama, Kos je kazala da je privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime je njihov ukupan broj povećan na 18 od ukupno 33 poglavlja.