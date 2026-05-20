EU: Ruske prijetnje baltičkim državama potpuno neprihvatljive

Lideri Evropske unije (EU) izjavili su u srijedu da su najnovije prijetnje Rusije usmjerene prema baltičkim državama "potpuno neprihvatljive" i upozorili da će zastrašivanje bilo koje članice EU naići na jedinstven odgovor bloka, javlja Anadolu.

"Javne prijetnje Rusije našim baltičkim državama su potpuno neprihvatljive. Neka nema sumnje. Prijetnja jednoj državi članici prijetnja je cijeloj našoj Uniji", napisala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Optužila je Rusiju i Bjelorusiju da snose "direktnu odgovornost" za incidente s dronovima koji ugrožavaju sigurnost na istočnom krilu Evrope.

Von der Leyen je rekla da će EU nastaviti jačati sigurnost i spremnost duž svojih istočnih granica kroz "snažnu kolektivnu odbranu".

Ponavljajući kritike Von der Leyen, predsjednik Vijeća EU Antonio Costa opisao je ruske akcije kao dio šire strategije "hibridne ratne taktike".

"Ruske stalne prijetnje i provokacije protiv baltičkih država su neprihvatljive. One su dio ruske hibridne ratne taktike i predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji u cjelini", napisao je na X-u.

Costa je rekao da će EU ubrzati napore za jačanje odbrambenih sposobnosti i povećati pritisak na Moskvu.

Ove izjave su uslijedile nakon što je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da ruska vojska priprema "odgovarajući" odgovor na ono što Moskva tvrdi da je ukrajinsko korištenje baltičke teritorije za pokretanje napada dronovima protiv Rusije.

Upozorenje je uslijedilo nakon komentara ruske Službe za vanjsku obavještajnu službu (SVR), koja je optužila Latviju da je dozvolila Ukrajini da pokreće napade dronovima sa svoje teritorije i upozorila da je članstvo u NATO-u neće "zaštititi" od ruske odmazde.

Latvija je odbacila optužbe, a njen ministar vanjskih poslova optužio je Moskvu za provođenje kampanje dezinformacija.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte odbacio je ruske optužbe protiv Latvije kao "smiješne".