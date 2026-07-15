Novi podnosioci zahtjeva morat će dokazati da ispunjavaju obaveze prema ukrajinskim vojnim propisima

EU produžio privremenu zaštitu za Ukrajince koji bježe od rata Novi podnosioci zahtjeva morat će dokazati da ispunjavaju obaveze prema ukrajinskim vojnim propisima

Države članice Evropske unije dogovorile su produženje privremene zaštite za Ukrajince koji bježe od rata do marta 2028. godine.

Odlukom se postojeći režim zaštite produžava za još jednu godinu, čime se pruža veća sigurnost i stabilnost milionima raseljenih Ukrajinaca koji žive u zemljama EU-a, navodi se u saopćenju.

Prema novom aranžmanu, privremena zaštita će i dalje biti dostupna raseljenim Ukrajincima koji već imaju taj status.

Međutim, novi podnosioci zahtjeva suočit će se s dodatnim uslovom povezanim s vojnim obavezama u Ukrajini.

Prema navodima EU-a, budući podnosioci zahtjeva za privremenu zaštitu morat će dokazati da ispunjavaju obaveze propisane ukrajinskim vojnim zakonodavstvom.

Ovo ograničenje odnosi se samo na nove podnosioce zahtjeva i neće utjecati na osobe koje već imaju status privremene zaštite u zemljama EU-a.

Privremena zaštita uvedena je u martu 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini i omogućava neposrednu kolektivnu zaštitu velikom broju raseljenih osoba koje se ne mogu sigurno vratiti u svoju domovinu.

Više od četiri miliona ljudi raseljenih iz Ukrajine dobilo je zaštitu širom EU-a od pokretanja ovog mehanizma.

Osobe koje uživaju privremenu zaštitu imaju pristup nizu prava širom Unije, uključujući boravišne dozvole, mogućnost zaposlenja, smještaj, zdravstvenu zaštitu, socijalnu pomoć i obrazovanje za djecu.