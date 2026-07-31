- Kaja Kallas poručila da uspjeh plana zavisi od pune posvećenosti svih strana, te istakla da bi se Izrael na kraju morao povući iz Gaze

EU pozdravio sporazum o razoružanju u Gazi: Konstruktivan korak ka miru - Kaja Kallas poručila da uspjeh plana zavisi od pune posvećenosti svih strana, te istakla da bi se Izrael na kraju morao povući iz Gaze

BRISEL (AA) – Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u petak je pozdravila objavljeni sporazum o razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi, ocijenivši da bi taj plan mogao predstavljati konstruktivan korak ka miru.

Kallas je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u navela da će provedba plana zavisiti od potpune posvećenosti svih uključenih strana.

"Mnogo toga mora biti usklađeno da bi ovo funkcionisalo. Uspjeh zavisi od potpune posvećenosti svih strana. Provjera poštivanja obaveza Hamasa bit će značajan izazov. Izrael bi se na kraju morao povući iz Gaze", poručila je Kallas.

Istakla je da je Evropska unija spremna podržati naredne faze sporazuma, uključujući raspoređivanje Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom i Međunarodnih stabilizacijskih snaga.

"Pozdravljam sporazum koji su posredovali Sjedinjene Američke Države, uz podršku Egipta, Katara, Turske i specijalnog koordinatora Ujedinjenih naroda za mirovni proces na Bliskom istoku Nikolaya Mladenova", navela je Kallas.

Američki predsjednik Donald Trump ranije u petak objavio je da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi, uz postepeno povlačenje izraelskih snaga kako proces bude napredovao.

Trump je zahvalio Egiptu, Kataru i Turskoj na pomoći u postizanju, kako je rekao, historijskog proboja, dodajući da će sporazum biti proveden postepeno, dok će Međunarodne stabilizacijske snage zajedno s novim palestinskim policijskim snagama preuzeti odgovornost za sigurnost u Gazi.