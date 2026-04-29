EU pozdravio razgovore Armenije i Turske o obnavljanju željezničke povezanosti Održivi zamah u procesu normalizacije između Armenije i Turske, što odražava širu pozitivnu dinamiku koja se uspostavlja u regiji, naveo je evropski blok

Evropska unija (EU) je u srijedu pozdravila nedavni sastanak između Armenije i Turske usmjeren na unapređenje napora za obnavljanje željezničke povezanosti između dvije zemlje.

U saopštenju, ured šefice EU-a za vanjsku politiku Kaje Kallas saopštio je da pozdravlja sastanak bilateralne radne grupe Armenija-Turska održan u Karsu, na sjeveroistoku Turske, kako bi se razgovaralo o napretku u ponovnom uspostavljanju željezničkih veza.

"Održivi zamah u procesu normalizacije između Armenije i Turske odražava širu pozitivnu dinamiku koja se uspostavlja u regiji, bitnu za trajni mir i stabilnost. EU podstiče potpunu normalizaciju između dvije zemlje", navodi se u saopštenju.

EU je napomenuo da će, kada bude operativna, željeznička linija Kars-Gyumri poboljšati regionalnu povezanost i obezbijediti konkretne dobitke za stanovništvo širom Južnog Kavkaza.

Potvrđujući svoj angažman u regiji, EU je poručio da ostaje posvećen jačanju povezanosti putem svoje Agende za međuregionalnu povezanost, strategije Global Gateway i Transkaspijske transportne koridor, pri čemu su i Armenija i Turska opisane kao ključni partneri u tim naporima.