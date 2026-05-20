EU poručio da je Ben-Gvirov tretman aktivista flotile Sumud potpuno neprihvatljiv

Ahmet Gençtürk
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Evropska unija saopćila je u srijedu da je tretman izraelskog ministra Itamara Ben-Gvira nad aktivistima Globalne flotile Sumud potpuno neprihvatljiv.
"Tretman aktivista flotile na videosnimku koji je podijelio ministar Ben-Gvir potpuno je neprihvatljiv, kao što su to naveli i pojedini članovi njegove vlade", rekao je portparol Anouar El Anouni u objavi na društvenoj mreži X.
"Svaka pritvorena osoba mora biti tretirana sigurno, dostojanstveno i u skladu s međunarodnim pravom", dodao je.
El Anouni je također pozvao izraelsku vladu da "osigura zaštitu i dostojanstven tretman ovih aktivista", kao i hitno oslobađanje svih pritvorenih.