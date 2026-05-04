EU ostaje „u potpunosti posvećena“ transatlantskim odnosima, ali zadržava „sve opcije otvorenim“

Evropska komisija saopćila je u ponedjeljak da Evropska unija ostaje „u potpunosti posvećena predvidivim i obostrano korisnim transatlantskim odnosima“, ali i upozorila da „zadržava sve opcije otvorenim“ kako bi zaštitila svoje interese nakon novih prijetnji carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Govoreći na redovnom brifingu, portparol Komisije Thomas Regnier izjavio je da blok od prvog dana provodi zajedničku trgovinsku izjavu sa Sjedinjenim Američkim Državama, te da ostaje u bliskoj koordinaciji s Washingtonom i institucijama EU.

„Ostajemo u potpunosti posvećeni predvidivim i obostrano korisnim transatlantskim odnosima, ali smo također vrlo jasno poručili da ćemo, ukoliko SAD poduzmu mjere koje nisu u skladu sa zajedničkom izjavom, zadržati sve opcije otvorenim kako bismo zaštitili interese EU“, rekao je.

Odgovarajući na pitanja o mogućim mjerama, Regnier nije želio iznositi detalje o potencijalnim protumjerama, naglasivši da Komisija neće ulaziti u „spekulativne prijetnje koje se još nisu ostvarile“.

„Nije prvi put da vidimo prijetnje. Nije prvi put da s ovog mjesta poručujemo da ostajemo vrlo smireni i fokusirani na provedbu zajedničke izjave u interesu naših kompanija i građana – s obje strane Atlantika“, dodao je.

Prijetnje carinama, objavljene u petak, uslijedile su nakon Trumpovih kritika da EU nije u potpunosti provela obaveze iz trgovinskog sporazuma, kojim je predviđena carinska stopa od 15 posto za većinu izvoza iz EU, uključujući automobile i auto-dijelove, dok je Unija trebala proširiti pristup tržištu za američke industrijske proizvode i vozila.