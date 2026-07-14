Marta Kos je na društvenoj mreži X ovaj dan nazvala „super utorkom“ za proširenje EU, ističući da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju značajan napredak u procesu pristupanja

EU održava četiri pristupne konferencije u jednom danu, napredak za Albaniju, Crnu Goru, Ukrajinu i Moldaviju Marta Kos je na društvenoj mreži X ovaj dan nazvala „super utorkom“ za proširenje EU, ističući da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju značajan napredak u procesu pristupanja

Evropska unija u utorak u Briselu održava četiri međuvladine konferencije o pristupanju sa zemljama kandidatima, što je prvi takav slučaj u više od dvije decenije, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Kos je na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u ovaj dan nazvala „super utorkom“ za proširenje EU, ističući da Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora ostvaruju značajan napredak u procesu pristupanja Uniji.

Prema njenim riječima, sa Ukrajinom i Moldavijom biće otvoren Klaster 6, koji obuhvata oblasti spoljne, bezbjednosne i odbrambene politike, za koje, kako je navela, postoji snažan argument u prilog njihovom budućem članstvu u EU.

Kos je dodala da će Albanija zatvoriti prva pregovaračka poglavlja, dok se Crna Gora nalazi u završnoj fazi formalnih pregovora, nakon što je do sada privremeno zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

Naglasila je da politički zamah mora biti pretvoren u „konkretne rezultate na terenu“.