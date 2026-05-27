EU nastoji reformisati sistem humanitarne pomoći novom strategijom

Evropska unija predstavila je novi plan za reformu sistema humanitarne pomoći, s ciljem jačanja isporuke, efikasnosti i zaštite humanitarnih radnika u uslovima rastućih globalnih kriza i nedostatka finansijskih sredstava.

U zajedničkom saopćenju koje je usvojeno u srijedu, Evropska komisija je predstavila reforme osmišljene kako bi se osiguralo da „principijelna humanitarna pomoć“ efikasnije stigne do ljudi kojima je potrebna, u trenutku kada globalne humanitarne potrebe dostižu rekordne nivoe.

Inicijativa se zasniva na tri stuba: „zaštititi, unaprijediti i partnerstvo“, a dolazi u trenutku kada, prema podacima EU, oko 239 miliona ljudi širom svijeta treba humanitarnu pomoć, dok raspoloživa sredstva pokrivaju manje od polovine tih potreba.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da će EU nastaviti da štiti „dostojanstvo ljudi u potrebi i onih koji pružaju pomoć u teškim i često opasnim okolnostima“.

„Ovim paketom osiguravamo da se spasonosna pomoć isporučuje efikasnije, čak i u najtežim uslovima. Istovremeno gradimo otpornost kako bismo smanjili zavisnost od pomoći“, rekla je ona.

U okviru stuba „zaštititi“, EU planira intenzivirati humanitarnu diplomatiju, ojačati koordinaciju s međunarodnim partnerima i povećati mjere za sigurnost humanitarnih radnika. Također se predviđa veća uloga lokalnih aktera i zajednica u distribuciji pomoći.

Stub „unaprijediti“ fokusira se na reformu humanitarnih lanaca snabdijevanja i proširenje efikasnih finansijskih alata poput novčane pomoći, višegodišnjeg finansiranja, zajedničkih fondova i anticipativnog djelovanja. Komisija naglašava i važnost boljeg dijeljenja podataka o humanitarnim potrebama.

Stub „partnerstvo“ ima za cilj jačanje saradnje s međunarodnim finansijskim institucijama, privatnim sektorom i filantropskim organizacijama kako bi se izgradila otpornost i smanjila dugoročna zavisnost od pomoći, posebno u nestabilnim regijama.

EU navodi da je međunarodni humanitarni sistem pod izuzetnim pritiskom zbog tekućih sukoba, uključujući Gazu, Ukrajinu i Sudan, rastućeg raseljavanja i sve veće nesigurnosti u snabdijevanju hranom.