EU: Moguća obustava EES-a uslijed opterećenja na vrhuncu sezone Frontex spreman rasporediti osoblje na najprometnije aerodrome, kaže portparol usred zabrinutosti zbog kašnjenja u putovanjima tokom vrhunca ljetne sezone

Evropska komisija saopćila je u ponedjeljak da nacionalne granične vlasti mogu privremeno obustaviti prikupljanje biometrijskih podataka u okviru novog sistema ulaska/izlaska EU (EES) kada granični prijelazi budu pod izuzetno velikim pritiskom, dok raste zabrinutost zbog kašnjenja u putovanjima tokom vrhunca ljetne sezone.

Govoreći na dnevnom brifingu Evropske komisije, portparol Markus Lammert rekao je da EES uključuje ugrađenu fleksibilnost kako bi se upravljalo gužvama tokom prve ljetne sezone njegove primjene.

„Kada postoje situacije izuzetno velikog pritiska na određenom graničnom prijelazu, postoji mogućnost da se privremeno obustavi registracija biometrijskih podataka“, rekao je Lammert.

Naglasio je da se mjera odnosi samo na prikupljanje fotografija lica i otisaka prstiju koji se uzimaju prilikom prvog ulaska putnika u sistem, te da ne znači obustavu graničnih kontrola.

„Obustava biometrije ne znači obustavu sistema, provjere će se i dalje uvijek morati obavljati. Radi se samo o tome da se ova dodatna registracija podataka o licu i otiscima prstiju može obustaviti“, pojasnio je.

Lammert je rekao da odluku donose nacionalne granične vlasti, koje mogu aktivirati ovu mjeru ad hoc kada čekanja postanu preduga.

EES, novi digitalni sistem upravljanja granicama EU za državljane zemalja koje nisu članice Unije, zamjenjuje pečatiranje pasoša elektronskom registracijom podataka o ulasku i izlasku putnika, uključujući biometrijske informacije prikupljene prilikom prve registracije.

Lammert je naveo da Evropska komisija blisko sarađuje s državama članicama kako bi se smanjile smetnje te da je održan tehnički sastanak s avioindustrijom uoči ljetne sezone putovanja.

Dodao je da su mnogi operativni izazovi prijavljeni na pojedinim aerodromima povezani s ranijim problemima, uključujući nedostatak osoblja, infrastrukturna ograničenja i manjak prostora, a ne sa samim EES-om.

Istakao je i da je evropska agencija za granice Frontex spremna rasporediti dodatno osoblje na najprometnije aerodrome te podržati uvođenje aplikacije za prethodnu registraciju širom država članica.

Komisija je također branila sigurnosne prednosti novog sistema, pri čemu je Lammert rekao da je već pomogao u identifikaciji više od 1.000 osoba koje predstavljaju sigurnosni rizik, koristeći biometrijske provjere za utvrđivanje identiteta.