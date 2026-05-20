EU komesarka kritikovala Izrael nakon postupanja prema aktivistima flotile za Gazu Civili moraju biti zaštićeni. Međunarodno humanitarno pravo mora se poštovati. Niko ne smije biti kažnjen zbog odbrane čovječnosti, kazala je Hadja Lahbib

Evropska komesarka za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib kritikovala je postupanje prema pritvorenim aktivistima humanitarne flotile nakon što su objavljeni videosnimci na kojima se vidi kako su zadržani u luci Ashdod u Izraelu.

"Ovo nisu osuđeni kriminalci. Ovo su aktivisti koji pokušavaju donijeti hljeb gladnima. Mirni aktivizam i sloboda okupljanja su osnovna prava", napisala je Lahbib na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Civili moraju biti zaštićeni. Međunarodno humanitarno pravo mora se poštovati. Niko ne smije biti kažnjen zbog odbrane čovječnosti", dodala je.

Komentari su uslijedili nakon snimaka koje je podijelio izraelski koalicioni partner i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, na kojima se vidi ponižavanje pritvorenih aktivista nakon dolaska u luku Ashdod.

Drugi video koji je objavila ministrica saobraćaja Miri Regev prikazuje je kako aktiviste naziva "pristalicama terorizma pod utjecajem alkohola i droga".

Snimci koje je emitovao izraelski Channel 14 prikazuju aktiviste kako kleče s rukama vezanim iza leđa i licem okrenutim prema podu, dok se u pozadini čuje izraelska himna.

Prema organizatorima flotile, izraelske snage su u međunarodnim vodama u ponedjeljak presrele 50 plovila koja su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.

Flotila je isplovila u četvrtak iz turskog grada Marmaris u novom pokušaju da probije izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.