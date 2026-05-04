EU: Južni Kavkaz ušao u "transformativnu fazu" nakon normalizacije odnosa između Armenije i Turske

Predsjednik Vijeća EU kaže da se mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana "mora slaviti" usred globalnih sukoba

Južni Kavkaz je ušao u "transformativnu fazu" nakon normalizacije odnosa između Armenije i Turske, uz mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Vijeća EU Antonio Costa, javlja Anadolu.

Govoreći na otvaranju 8. samita Evropske političke zajednice (EPC) u Jerevanu, Costa je istakao rastući zamah ka regionalnoj stabilnosti i saradnji.

Rekao je da poboljšane veze između Ankare i Jerevana, zajedno sa sporazumom između Armenije i Azerbejdžana, postavljaju temelje za integriraniju i povezaniju regiju.

"Taj sporazum je priča o miru u Evropi koja se mora slaviti, u svijetu u kojem eskalacija i rat izgleda dominiraju. Zahvaljujući ovom sporazumu i poboljšanim odnosima između Turske i Armenije, regija je krenula putem transformacije", rekao je, ukazujući na napore za razvoj strateških industrija, tržišta, transportnih koridora, digitalnih mreža i energetskih međusobnih veza.

Prema Costi, ove inicijative idu dalje od olakšavanja trgovine i kretanja, već pomažu u izgradnji povjerenja među susjedima, stvaranju radnih mjesta i podsticanju zajedničkog ekonomskog rasta.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naglasila važnost jačanja otpornosti Evrope u promjenjivom geopolitičkom pejzažu, upozoravajući na preveliku ovisnost u ključnim sektorima.

Osvrćući se na lekcije iz nedavnih kriza, istakla je prošlo oslanjanje EU na uvoz fosilnih goriva kao glavnu ranjivost, pogoršanu globalnom nestabilnošću i rastućom volatilnošću cijena energije.

"Moramo mnogo jače, mnogo pouzdanije izgraditi naše energetsko oslanjanje na ove domaće, jeftinije i predvidljivije izvore energije koje imamo", rekla je, ukazujući na obnovljive izvore energije poput vjetra, sunca, hidroenergije i geotermalne energije, kao i nuklearne energije.

Von der Leyen je naglasila potrebu za ubrzanjem elektrifikacije širom EU kako bi se poboljšala energetska nezavisnost i konkurentnost.

Također je naglasila važnost jačanja sigurnosnih i odbrambenih kapaciteta Evrope, napominjući planove za mobilizaciju do 800 milijardi eura do 2030. godine kako bi se riješili postojeći nedostaci i osiguralo kredibilno odvraćanje.

"Moramo biti u stanju da se zauzmemo za sebe. To je odavno trebalo biti učinjeno", rekla je Von der Leyen.