Sporazum ima za cilj jačanje saradnje između Gibraltara i španskih vlasti nakon izlaska Velike Britanije iz bloka

EU i Velika Britanija potpisali sporazum o Gibraltaru nakon četiri godine pregovora Sporazum ima za cilj jačanje saradnje između Gibraltara i španskih vlasti nakon izlaska Velike Britanije iz bloka

Evropska unija (EU) i Velika Britanija potpisale su u utorak sporazum o Gibraltaru, čime je završen pravni okvir koji reguliše odnose nakon povlačenja ove potonje iz bloka, javlja Anadolu.

Sporazum, koji će stupiti na privremenu primjenu 15. jula, rezultat je više od četiri godine pregovora i ima za cilj da obezbijedi pravnu sigurnost i promoviše ekonomski prosperitet u cijeloj regiji Gibraltara, navodi se u saopćenju.

Gibraltar nije bio uključen u Sporazum o trgovini i saradnji između EU-a i Velike Britanije, potpisan 2020. godine, a na snazi ​​od 2021. godine.

Prema Evropskoj komisiji, novopotpisani sporazum ima za cilj jačanje saradnje između Gibraltara i španskih vlasti, uz istovremeno osiguranje zaštite Šengenskog prostora, Jedinstvenog tržišta EU-a i Carinske unije bloka.

Komisija je saopćila da je sporazum osmišljen da podrži dobrobit ljudi u cijeloj regiji i podstakne bliže, konstruktivnije odnose između uključenih strana.