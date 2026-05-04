EU i Velika Britanija jačaju partnerstvo: Bliža saradnja u ekonomiji i sigurnosti Brisel i London najavili su produbljivanje odnosa uoči samita EU – UK, uz fokus na ekonomsku otpornost, podršku biznisu i zajedničke sigurnosne izazove

Evropska unija (EU) i Velika Britanija potvrdile su zajedničku posvećenost jačanju međusobnih odnosa s ciljem donošenja konkretnih koristi za građane i privredu, ali i jačanja evropske sigurnosti u kontekstu ratova u Ukrajini i napetosti na Bliskom istoku, saopćili su zvaničnici nakon sastanka Ursule von der Leyen i Keira Starmera u Jerevanu, javlja Anadolu.

Na sastanku na marginama samita Evropske političke zajednice u Armeniji, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Keir Starmer naglasili su važnost bliže saradnje usred geopolitičkih i ekonomskih izazova s ​​kojima se suočava kontinent.

Prema pisanoj izjavi, fokus diskusije je bio na unapređenju praktične saradnje između Brisela i Londona, s naglaskom na jačanje ekonomske otpornosti, podršku rastu preduzeća i osiguranje stabilnosti širom Evrope.

Zvaničnici su istakli strateški značaj usklađivanja EU i Velike Britanije u rješavanju zajedničkih sigurnosnih problema, posebno u svjetlu rata u Ukrajini i šire regionalne nestabilnosti.

Tokom razgovora naglašen je obostrani interes za izgradnju strukturiranijeg i naprednijeg partnerstva uoči predstojećeg samita EU-UK, gdje se očekuje da će obje strane istražiti daljnja područja saradnje.

Starmer se sastao i s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom.

"Od Ukrajine do Bliskog istoka i Irana, EU i Velika Britanija će nastaviti raditi rame uz rame. Predstojeći samit EU-UK bit će važan trenutak za ispunjavanje naših obaveza i daljnje jačanje naših bilateralnih odnosa", rekao je Costa na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.