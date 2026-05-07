EU i SAD nadomak trgovinskog sporazuma nakon novog napretka u pregovorima Sljedeća runda pregovora zakazana je za 19. maj u Strazburu, prema Evropskom parlamentu

Pregovarači iz Evropskog parlamenta i država članica Evropske unije približavaju se sporazumu o zakonodavstvu vezanom za trgovinski sporazum između EU i SAD-a, izjavio je u srijedu glavni pregovarač parlamenta Bernd Langem, javlja Anadolu.

Nakon druge runde pregovora s vladama članica EU-a, Lange je u saopćenju rekao da su diskusije dovele do "dobrog napretka", posebno o pitanjima vezanim za zaštitne mehanizme i proces pregleda predloženih propisa.

"Upravo smo zaključili konstruktivan drugi trijalog tokom kojeg smo postigli dobar napredak po pitanju zaštitnog mehanizma i pregleda i evaluacije glavnog propisa, ali još uvijek ima posla", rekao je.

Dodao je da će pregovarači nastaviti raditi "brzo i odgovorno" kako bi osigurali da se poštuju i "slovo i duh" Turnberry sporazuma, uz poštivanje demokratskih procedura EU i zakonodavnih rokova.

Sljedeća runda pregovora zakazana je za 19. maj u Strazburu.

Predloženi zakon proizilazi iz trgovinskog sporazuma između EU i SAD-a u Turnberryju, postignutog 27. jula 2025. u Turnberryju, u Škotskoj, između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

Sporazum, kasnije detaljno opisan u zajedničkoj izjavi objavljenoj prošlog augusta, fokusirao se na smanjenje carina i širu trgovinsku saradnju između SAD-a i EU.

Radi implementacije carinskih odredbi, Komisija je 28. augusta predstavila dva zakonodavna prijedloga. Jedan prijedlog bi odobrio preferencijalni pristup određenoj američkoj robi koja ulaze na tržište EU, dok bi drugi produžio režim nulte carine na uvoz određenih proizvoda od jastoga.

Evropski parlament je 23. marta usvojio svoj mandat za pregovore s Vijećem.