EU i ASEAN pozivaju SAD i Iran da okončaju rat mirnim putem i poštuju suverenitet Dva regionalna bloka također izrazila „duboku zabrinutost“ zbog pogoršanja situacije na okupiranim palestinskim teritorijama i osudila katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi

Evropska unija i Asocijacija nacija jugoistočne Azije (ASEAN) pozvali su u utorak Sjedinjene Američke Države i Iran da okončaju rat mirnim putem, naglašavajući važnost pomorske sigurnosti i bezbjednosti kroz Hormuški tjesnac, javlja Anadolu.

Pozdravljajući prekid vatre između SAD-a i Irana uz posredovanje Pakistana, dva bloka su u zajedničkoj izjavi potvrdila „važnost poštovanja slobode plovidbe u tjesnacima koji se koriste za međunarodnu plovidbu i preleta iznad njih, u skladu s međunarodnim pravom, kako je odraženo u UNCLOS-u iz 1982. godine“.

Izjava je objavljena nakon 25. ministarskog sastanka EU-ASEAN u Bandar Seri Begawanu, glavnom gradu Bruneja. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas predstavljala je Uniju, dok je ministar vanjskih poslova Bruneja, princ Mohamed Bolkiah, bio domaćin zajedničkog sastanka u ime ASEAN-a.

Izrazili su „duboku zabrinutost zbog bilo kakvih diskriminatornih ili unilateralnih mjera koje mogu ometati ili blokirati brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac ili bilo koje tjesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu“, navodi se u saopćenju.

Tjesnac je i dalje blokiran dok američko-izraelski rat s Iranom navršava dva mjeseca, što pogađa globalnu opskrbu energentima, a što je najviše pogodilo azijske nacije.

Pozivajući na obnovu sigurnog, neometanog i kontinuiranog prolaza brodova i aviona u Hormuškom tjesnacu, EU i ASEAN su „pozvali sve uključene strane da održavaju uslove pogodne za potpunu i efikasnu implementaciju prekida vatre, pokazujući maksimalnu suzdržanost, prekidajući sva neprijateljstva i izbjegavajući bilo kakva djela koja bi mogla pogoršati situaciju“.

Pakistan je 8. aprila osigurao prekid vatre između SAD-a i Irana, koji ostaje na snazi nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump jednostrano produžio 21. aprila.

Naglašavajući važnost održavanja regionalnog mira, stabilnosti i prosperiteta, EU i ASEAN pozvali su na „potpuni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima na Bliskom istoku“.

„Dodatno smo potvrdili obaveze svih država da svoje razlike rješavaju mirnim putem i da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet svih nacija, da štite civile i civilnu infrastrukturu u oružanim sukobima, te da osiguraju sigurnost i bezbjednost mirovnjaka UN-a i humanitarnog osoblja, u skladu s međunarodnim pravom, Poveljom UN-a i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a“, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Više od 3.300 ljudi ubijeno je u Iranu, dok su hiljade interno raseljene zbog američko-izraelskog rata s Iranom koji je počeo 28. februara. Usred izraelskih napada na Liban, najmanje četiri indonežanska mirovnjaka UN-a su poginula, a mnogi drugi su povrijeđeni. Izraelski napadi u Libanu od 2. marta ubili su najmanje 2.509 ljudi i ranili 7.755 drugih, dok su raselili više od 1,6 miliona, prema službenim podacima.

- EU i ASEAN osuđuju katastrofalnu situaciju u Gazi

EU i 11-člani ASEAN također su izrazili „duboku zabrinutost“ zbog pogoršanja situacije na okupiranim palestinskim teritorijama i osudili tekuću katastrofalnu humanitarnu situaciju u Gazi uprkos prekidu vatre.

Od oktobra 2023. godine, Gaza je pod izraelskim napadima u kojima je ubijeno više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece.

Dva bloka su „osudila sve napade na civile i civilnu infrastrukturu, te pozvala na brz, siguran, kontinuiran i neometan humanitarni pristup svima kojima je potrebna pomoć, uključujući povećanje kapaciteta na graničnim prijelazima, kao i putem mora“.

EU i ASEAN su također ponovili svoju podršku sveobuhvatnom i trajnom rješenju za postizanje pravednog i dugovječnog mira na Bliskom istoku zasnovanom na rješenju o dvije države, u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama UN-a.