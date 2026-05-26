EU: Gaza ne smije postati "zaboravljena kriza", situacija i dalje teška Glasnogovornica EU-a kaže da će blok u srijedu predstaviti komunike o reformi humanitarne pomoći

Evropska unija je u utorak upozorila da Gaza "ne smije postati zaboravljena kriza", rekavši da humanitarni uslovi u enklavi ostaju vrlo ozbiljni usred stalne nestašice hrane, široko rasprostranjene pothranjenosti i problematičnog zdravstvenog sistema.

"Gaza ne smije postati zaboravljena kriza, kao što s pravom kažete. Postoje događaji, a situacija je i dalje vrlo teška", rekla je glasnogovornica Evropske komisije Eva Hrncirova novinarima na konferenciji za novinare u Briselu kao odgovor na pitanje Anadolua.

Hrncirova je rekla da je humanitarna pomoć koja ulazi u Gazu i dalje "vrlo nedovoljna i neujednačena", pri čemu pristup značajno varira tokom vremena i zalihe često ne stižu do onih kojima je potrebna.

Upozorila je da akutna pothranjenost pogađa većinu djece u Gazi i rekla da, iako je glad bila obuzdana 2025. godine, rizik nije nestao.

„Prošle godine smo uspjeli obuzdati glad u Gazi, ali to ne znači da se glad ne može vratiti“, rekla je.

Prema Hrncirovoj, dugotrajne nestašice ostavile su ljude ovisnima o vrlo ograničenim zalihama hrane, s malo ili nimalo pristupa mesu, svježem povrću i voću, što, kako je rekla, sve više utiče na javno zdravlje.

Ona je također opisala pogoršanje sanitarnih uslova, rekavši da se djeca igraju u blizini velikih nakupina otpada jer sistemi za odvoz smeća više ne funkcionišu.

Medicinski sistem je također teško pogođen, a bolnice i ljekari nemaju osnovnu opremu potrebnu za liječenje pacijenata, dodala je.

Hrncirova je rekla da neki medicinski predmeti, uključujući proteze i stentove, ne mogu ući u Gazu jer su klasifikovani kao roba dvojne namjene, što prisiljava neke pacijente da čekaju evakuaciju radi liječenja.

Glasnogovornica je također rekla da kriza u Gazi pokazuje potrebu za preispitivanjem međunarodnih humanitarnih mehanizama.

„Primjer Gaze je vrlo dobar primjer zašto nam je potrebno resetiranje, zašto nam je potrebna reforma humanitarnog sistema, jer sistem koji je u osnovi dizajniran nakon Drugog svjetskog rata nije zaista uzeo u obzir tako dugotrajnu krizu“, rekla je Hrncirova.

„Moramo u osnovi reformirati i unijeti nove elemente u humanitarni sistem širom svijeta“, dodala je.

Evropska komisija bi u srijedu trebala predstaviti komunike o reformi humanitarne pomoći, najavila je Hrncirova.