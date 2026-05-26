Brisel je odbacio prijetnju Moskve o sistematskim napadima na glavni grad Ukrajine

EU: Diplomate će ostati u Kijevu uprkos upozorenju Rusije Brisel je odbacio prijetnju Moskve o sistematskim napadima na glavni grad Ukrajine

Evropska unija (EU) u utorak je saopćila da će njene diplomate ostati u Kijevu uprkos upozorenju Rusije o kontinuiranim napadima na glavni grad Ukrajine, javlja Anadolu.

"EU održava svoje prisustvo i djelovanje u Kijevu, a ove prijetnje mirišu na očaj", rekla je novinarima portparolka Evropske komisije Anitta Hipper na brifingu za novinare u Briselu.

"Žele strah i izolaciju u Ukrajini i drugdje, ali mi imamo jasnu poruku: ovo neće uspjeti", dodala je.

Ponavljajući izjave visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Kaje Kallas, Hipper je rekla da Rusija "gubi na bojnom polju" i da se ponovo okrenula ciljanju civila i infrastrukture koja nije vojna.

"Ovi napadi su nažalost svakodnevna stvarnost za Ukrajinu, za Kijev i njegove građane, a zapravo i za našu delegaciju na terenu", rekla je Hipper, napominjući da je sjedište civilne misije EU-a pogođeno u onome što je opisala kao "nepromišljene napade".

Hipper je rekla da je EU pozvala otpravnika poslova Rusije zbog najnovijih događaja.

Incident, dodala je, pokazao je da Rusija "apsolutno nije zainteresovana ni za kakav mir" i pokazao je "potpuno zanemarivanje" mirovnih napora koji su u toku.

EU će nastaviti podržavati Ukrajinu kroz dodatnu podršku protivzračnoj odbrani i finansijsku podršku, rekla je, dodajući da se očekuje da će ministri vanjskih poslova na predstojećem neformalnom sastanku razgovarati o sve većem pritisku na Rusiju.

Rusija je u ponedjeljak pozvala stanovnike Kijeva, uključujući diplomate i članove osoblja međunarodnih organizacija, da napuste grad "što je prije moguće" prije onoga što je opisala kao "sistematske napade" na objekte povezane s ukrajinskom vojnom industrijom.

Moskva je saopćila da će napadi biti usmjereni na lokacije povezane s proizvodnjom dronova i komandnim centrima, nakon onoga što je nazvala ukrajinskim napadom u Luganskoj regiji pod kontrolom Rusije u kojem je ubijena 21 osoba.

Ukrajina je odbacila tvrdnje, rekavši da njene snage ciljaju samo vojnu infrastrukturu u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.

Rat Rusije i Ukrajine traje od 2022. godine, što otežava nezavisnu provjeru tvrdnji o stanju na bojnom polju.