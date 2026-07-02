Predloženom uredbom internet platformama bi ponovo bilo omogućeno da dobrovoljno otkrivaju materijale koji sadrže seksualno zlostavljanje djece

EU želi hitno obnoviti mjere za otkrivanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu Predloženom uredbom internet platformama bi ponovo bilo omogućeno da dobrovoljno otkrivaju materijale koji sadrže seksualno zlostavljanje djece

Vijeće Evropske unije usvojilo je u četvrtak stav o prijedlogu uredbe kojom se nastoje ponovo uvesti privremena pravila koja internet platformama omogućavaju da dobrovoljno otkrivaju, prijavljuju i uklanjaju materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Ovim potezom želi se obnoviti privremeni pravni okvir za takve aktivnosti nakon što je prethodna mjera istekla 3. aprila, čime je nastala praznina u zakonodavnom okviru Evropske unije za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, navodi se u saopćenju.

Prema predloženoj uredbi, internet platformama bi ponovo bilo dopušteno da dobrovoljno otkrivaju materijale koji sadrže seksualno zlostavljanje djece, kao i pokušaje vrbovanja djece u seksualne svrhe (grooming), uprkos ograničenjima koja proizlaze iz pravila EU o zaštiti podataka u elektronskim komunikacijama.

Vijeće EU-a istaklo je da je privremena mjera neophodna kako bi se osiguralo kontinuirano identificiranje žrtava, podržale krivične istrage i sudski postupci te ograničilo širenje takvog sadržaja na internetu, dok se nastavljaju pregovori o trajnom zakonodavnom rješenju.

Stav Vijeća sada će biti upućen Evropskom parlamentu na drugo čitanje, tokom kojeg zastupnici mogu usvojiti, izmijeniti ili odbaciti prijedlog uredbe.