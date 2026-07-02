EU želi hitno obnoviti mjere za otkrivanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu

Melike Pala
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Vijeće Evropske unije usvojilo je u četvrtak stav o prijedlogu uredbe kojom se nastoje ponovo uvesti privremena pravila koja internet platformama omogućavaju da dobrovoljno otkrivaju, prijavljuju i uklanjaju materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.
Ovim potezom želi se obnoviti privremeni pravni okvir za takve aktivnosti nakon što je prethodna mjera istekla 3. aprila, čime je nastala praznina u zakonodavnom okviru Evropske unije za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, navodi se u saopćenju.
Prema predloženoj uredbi, internet platformama bi ponovo bilo dopušteno da dobrovoljno otkrivaju materijale koji sadrže seksualno zlostavljanje djece, kao i pokušaje vrbovanja djece u seksualne svrhe (grooming), uprkos ograničenjima koja proizlaze iz pravila EU o zaštiti podataka u elektronskim komunikacijama.
Vijeće EU-a istaklo je da je privremena mjera neophodna kako bi se osiguralo kontinuirano identificiranje žrtava, podržale krivične istrage i sudski postupci te ograničilo širenje takvog sadržaja na internetu, dok se nastavljaju pregovori o trajnom zakonodavnom rješenju.
Stav Vijeća sada će biti upućen Evropskom parlamentu na drugo čitanje, tokom kojeg zastupnici mogu usvojiti, izmijeniti ili odbaciti prijedlog uredbe.