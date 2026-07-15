Čak i nakon deset godina, oni koji nisu uspjeli 15. jula i dalje čekaju priliku da ostvare svoje zlokobne ciljeve, kazao je Recep Tayyip Erdogan

Erdogan: Zahvaljujući hrabrom otporu nacije, osujećen podmukli pokušaj puča 15. jula Čak i nakon deset godina, oni koji nisu uspjeli 15. jula i dalje čekaju priliku da ostvare svoje zlokobne ciljeve, kazao je Recep Tayyip Erdogan

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u srijedu je pohvalio stav turske nacije 15. jula protiv pokušaja puča, rekavši da je zahvaljujući "hrabrom otporu nacije podmukli pokušaj puča 15. jula" osujećen, navodeći da je "imperijalistički projekat odbačen", javlja Anadolu.

"Vijek nakon pobjede nad okupatorima, veteranski parlament je 15. jula ponovo čvrsto stao protiv imperijalističkih posrednika", rekao je Erdogan, misleći na turski parlament.

"Čak i nakon deset godina, oni koji nisu uspjeli 15. jula i dalje čekaju priliku da ostvare svoje zlokobne ciljeve", upozorio je Erdogan.

"Ne smijemo zaboraviti da se suočavamo s mentalitetom koji iskorištava demokratiju, infiltrira se u institucije kako bi stekao moć i okreće oružje protiv vlastitog naroda."



Erdogan je u govoru na komemoraciji 15. jula rekao: "FETO teroristi koji su prodali duše i dostojanstvo za dolar nastavljaju služiti zakletim neprijateljima Turske."



"Turska dostignuća u protekloj deceniji, od odbrane i ekonomije do sigurnosti i vanjske politike, omogućena su eliminacijom FETO-a", rekao je Erdogan.

"Neka ne bude sumnje: 'Vijek Turske', koji je FETO pokušao opstruirati, sada je u toku", rekao je predsjednik, dodajući:



"Nijedna mračna sila to neće zaustaviti."