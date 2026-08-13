Predsjednik Turske poručio da je ostvarenje vizije "Turske bez terorizma" i regije bez terora od vitalnog značaja

Erdogan: Usvajanje Zakona o nacionalnoj solidarnosti historijski korak Predsjednik Turske poručio da je ostvarenje vizije "Turske bez terorizma" i regije bez terora od vitalnog značaja

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ocijenio je u četvrtak da je usvajanje Zakona o jačanju nacionalne solidarnosti i društvene kohezije u turskom parlamentu historijski korak u nastojanjima da se ostvari vizija "Turske bez terorizma".

Zakon, usvojen u ponedjeljak, utvrđuje procedure za obustavu istraga, krivičnih postupaka, presuda i povezanih procedura nakon što nadležni organi utvrde da su terorističke organizacije PKK/KCK i njima povezane grupe okončale aktivnosti i predale oružje.

Govoreći na ceremoniji dodjele diploma Akademije žandarmerije i Obalske straže u Ankari, Erdogan je kazao da je ostvarivanje vizije Turske bez terorizma i regije bez terorizma od vitalnog značaja.

"Zakon koji je naš parlament prije tri dana usvojio sa 467 glasova smatramo historijskim korakom na tom putu", rekao je Erdogan.

"Ako Bog da, zajedničkim radom države i naroda trajno ćemo riješiti ovo pitanje koje nas je koštalo desetina hiljada života i 40 godina vremena naše zemlje", dodao je.

Predsjednik Turske kazao je da je cilj zemlje ući u novo razdoblje u kojem prijetnja terorizma više neće predstavljati opasnost.

"U Turskoj u kojoj se, ako Bog da, povukla sjena terorizma, pjevat ćemo nove pjesme bratstva u stoljeću mira", rekao je.

Obraćajući se diplomiranim oficirima i podoficirima, Erdogan je kazao da će oni imati važnu ulogu u zaštiti sigurnosti i stabilnosti širom zemlje.

Istakao je da će sigurnosne snage nastaviti borbu protiv terorizma, organiziranih kriminalnih grupa, trgovaca drogom i ljudima te mreža kibernetičkog kriminala u okviru vladavine prava i bez kompromisa.

Erdogan je također istakao rastuće vojne i diplomatske kapacitete Turske, navodeći da Ankara odlučno napreduje u trenutku velikih previranja u međunarodnom sistemu.

"Jačamo naše vojno odvraćanje kroz naše višedimenzionalne diplomatske inicijative i strateška partnerstva", rekao je.

Dodao je da Turska jača svoje dugogodišnje institucije, razvija odbrambenu industriju uz domaće inženjere i ljudske resurse te nastoji postati jedan od vodećih polova novog međunarodnog sistema.

Erdogan je također kazao da je Turska među zemljama koje preuzimaju odgovornost za mirno rješavanje sukoba, kako u svojoj regiji tako i širom svijeta.

"Turska je jedna od zemalja koja brani prava potlačenih, bez oklijevanja govori istinu i stoji na pravoj strani historije", rekao je.

U petak su Turska, Saudijska Arabija i Pakistan na trilateralnom samitu u Mekki potpisali Sporazum o zajedničkoj odbrani, kojim su se obavezali na jačanje kolektivne sigurnosti, produbljivanje odbrambene saradnje i promociju mira i stabilnosti u regiji i šire.