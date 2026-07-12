S velikom tugom sam saznao za smrt mog dragog prijatelja, oca emira Države Katar, šeika Hamada bin Khalife Al Thanija, poručio je Recep Tayyip Erdogan

Erdogan uputio saučešće povodom smrti bivšeg emira Katara S velikom tugom sam saznao za smrt mog dragog prijatelja, oca emira Države Katar, šeika Hamada bin Khalife Al Thanija, poručio je Recep Tayyip Erdogan

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan uputio je u nedjelju saučešće povodom smrti bivšeg emira Katara, šeika Hamada bin Khalife Al Thanija, koji je preminuo u 74. godini.

U poruci objavljenoj na svom nalogu na društvenoj mreži NSosyal, Erdogan je šeika Hamada opisao kao „bliskog prijatelja“ te istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turske i Katara.

Erdogan je naveo da je s bivšim emirom sarađivao na međunarodnoj sceni tokom svog mandata premijera, te da je lično svjedočio njegovim naporima na promovisanju stabilnosti u regionu, mira u islamskom svijetu i prosperiteta za narod Katara.

„S velikom tugom sam saznao za smrt mog vrlo dragog prijatelja, oca emira Države Katar, šeika Hamada bin Khalife Al Thanija“, rekao je Erdogan.

Turski predsjednik istakao je da je šeik Hamad dao značajan doprinos razvoju političkih, trgovinskih, vojnih, kulturnih i međuljudskih odnosa između dvije zemlje.

Erdogan je uputio dove za preminulog bivšeg emira te izrazio saučešće aktuelnom emiru Katara, šeiku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, kao i porodici Al Thani, narodu Katara i širem islamskom svijetu.

„U svoje ime, u ime svoje porodice i svog naroda, upućujem saučešće mom dragom bratu, emiru Katara šeiku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju, porodici preminulog oca emira, prijateljskom i bratskom narodu Katara i islamskom svijetu“, kazao je Erdogan.

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan također je uputio saučešće povodom smrti bivšeg katarskog emira, navodeći na svom NSosyal nalogu na društvenim mrežama da je „duboko ožalošćen“ ovom viješću.

Nazvavši preminulog emira „istaknutim liderom i mudrim državnikom“, Fidan je istakao njegovu ulogu u jačanju odnosa između Turske i Katara.

„Uvijek ćemo se sa zahvalnošću sjećati važnosti koju je pridavao jačanju odnosa s Turskom i njegovih posvećenih napora u promovisanju regionalnog i globalnog mira i stabilnosti. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i narodu Katara i molimo Boga da podari milost Njegovom Visočanstvu, bivšem emiru šeiku Hamadu bin Khalifa Al Thaniju“, dodao je Fidan.

Šeik Hamad bin Khalifa Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. godine, kada je vlast predao svom sinu, šeiku Tamimu, a njegova smrt potvrđena je u nedjelju.