Sastanak je održan u Predsjedničkom kompleksu, saopštilo Predsjedništvo Turske

Erdogan primio ministra vanjskih poslova Kirgistana u Ankari Sastanak je održan u Predsjedničkom kompleksu, saopštilo Predsjedništvo Turske

Turski predsjednik sastao se s ministrom vanjskih poslova Kirgistana u glavnom gradu Turske, Ankari, saopštilo je u srijedu tursko Predsjedništvo, javlja Anadolu.

Sastanak između Recepa Tayyipa Erdogana i Jeenbeka Kulubayeva održan je u Predsjedničkom kompleksu, navodi se u saopštenju.

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan, direktor za komunikacije Burhanettin Duran i glavni savjetnik predsjednika Akif Cagatay Kilic također su prisustvovali sastanku.

Nikakvi dodatni detalji o ovom događaju nisu podijeljeni.