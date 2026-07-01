Erdogan primio ministra vanjskih poslova Kirgistana u Ankari

Merve Berker
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Turski predsjednik sastao se s ministrom vanjskih poslova Kirgistana u glavnom gradu Turske, Ankari, saopštilo je u srijedu tursko Predsjedništvo, javlja Anadolu.
Sastanak između Recepa Tayyipa Erdogana i Jeenbeka Kulubayeva održan je u Predsjedničkom kompleksu, navodi se u saopštenju.
Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan, direktor za komunikacije Burhanettin Duran i glavni savjetnik predsjednika Akif Cagatay Kilic također su prisustvovali sastanku.
Nikakvi dodatni detalji o ovom događaju nisu podijeljeni.