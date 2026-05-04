Erdogan pozvao EU da se suzdrži od retorike koja može potkopati „konstruktivan stav" Ankare

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je pozvao Evropsku uniju da se suzdrži od poteza i retorike koji bi mogli potkopati „konstruktivan stav“ Ankare, dodajući da bi Brisel takav pristup trebao podržati.

„Ne treba zaboraviti da Turska više nije stara Turska, niti je svijet i dalje ograničen na sferu utjecaja zapadnih država“, rekao je Erdogan u obraćanju naciji nakon sjednice kabineta.

On je također pozvao EU da prizna kako ne može biti globalni akter niti centar privlačnosti bez Turske kao punopravne članice.

Erdogan je ocijenio da „strateška kratkovidnost“ EU prema Turskoj, nažalost, i dalje jasno postoji u mnogim institucijama Unije.

Dodao je da pitanje nije gdje se nalazi Ankara, već gdje Brisel vidi sebe u budućnosti, poručivši da Evropi Turska treba više nego što Turskoj treba Evropa.