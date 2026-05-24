Erdogan održao telekonferenciju s Trumpom i regionalnim liderima o Iranu Sporazum s Iranom koji osigurava slobodan prolaz kroz Hormuški moreuz doprinio bi regionalnoj stabilnosti, poručio je turski predsjednik

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan održao je rano u nedjelju telekonferenciju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i regionalnim liderima o Iranu i dešavanjima na Bliskom istoku, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Sastanku su prisustvovali i kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Khalifa, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani, predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, jordanski kralj Abdullah II, načelnik Generalštaba pakistanske vojske Asim Munir te članovi američke vlade.

Do sastanka je došlo nakon Trumpove objave da je sporazum s Iranom o okončanju rata između dvije zemlje u velikoj mjeri ispregovaran, ali da čeka finalizaciju.

Erdogan je pozdravio činjenicu da je diplomatski proces s Iranom došao do nivoa koji je naveo Trump.

Osvrćući se na zemlje koje su doprinijele pregovorima, Erdogan je rekao da bi svaki sporazum s Iranom koji osigurava slobodan prolaz kroz Hormuški moreuz doprinio regionalnoj stabilnosti.

Ankara će pružiti svu potrebnu podršku implementaciji eventualnog sporazuma s Teheranom, potvrdio je Erdogan.

Turska teži novoj eri u kojoj zemlje regije ne predstavljaju prijetnju jedna drugoj, rekao je on, naglašavajući da pravedan mir nema gubitnika.

Erdogan je dodao da se Turska uvijek zalagala za rješavanje problema kroz dijalog i diplomatiju.

Istakao je da Turska radi na uspostavljanju mira u regiji te da vjeruje da se vremenom mogu pronaći odgovarajuća rješenja za pitanja koja se čine teškima, uključujući iranski nuklearni problem.

SAD i Iran pregovaraju o prijedlozima i kontraprijedlozima putem Islamabada kako bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz, kao i riješila pitanja iranskog nuklearnog programa i zahtjeva Teherana za ukidanjem sankcija.

Trump je u ponedjeljak rekao da su SAD odgodile obnovu napada na Iran nakon zahtjeva lidera Zaljevskih zemalja te da su u toku ozbiljni pregovori.