Ovaj historijski samit, koji smo organizirali u vrijeme kada se euroatlantska sigurnost testira, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost, rekao je Erdogan

Erdogan: NATO samit uspješno završen, naglašene odbrambene sposobnosti Turske Ovaj historijski samit, koji smo organizirali u vrijeme kada se euroatlantska sigurnost testira, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost, rekao je Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da je NATO samit 2026. godine u glavnom gradu Ankari „uspješno“ završen, opisujući ga kao „historijski“ skup koji će pomoći u oblikovanju budućnosti Alijanse u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u euroatlantskoj regiji.

„Uspješno smo zaključili naš NATO samit, koji smo u našoj zemlji organizirali drugi put u 22 godine i prvi put u glavnom gradu, Ankari“, rekao je Erdogan na konferenciji za novinare nakon završetka samita.

Istakao je da je sastanak održan u ključnom trenutku za euroatlantsku sigurnost i da će imati dugoročan značaj za Alijansu.

„Ovaj historijski samit, koji smo organizirali u vrijeme kada se euroatlantska sigurnost testira, održan je na način koji će oblikovati našu zajedničku budućnost“, kazao je.

Erdogan je rekao da se Turska decenijama suočava s regionalnim krizama i terorizmom bez koristi od „mirovne dividende“ nakon Hladnog rata koju su imale mnoge evropske zemlje.

„Bilo je trenutaka kada smo ostajali sami i bili nepravedno tretirani. Zato smo se često morali oslanjati na vlastite kapacitete“, rekao je.

Dodao je da su ti napori omogućili Turskoj da nadmaši mnoge saveznike u NATO-u u pogledu izdvajanja za odbranu, vojnih sposobnosti i snage odbrambene industrije.

„Danas smo, kada je riječ o izdvajanjima za odbranu, vojnim kapacitetima i odbrambenoj industriji koja ih podržava, daleko ispred mnogih saveznika“, rekao je Erdogan.

Predsjednik je naveo da su lideri NATO-a razmotrili provedbu obaveza preuzetih na prošlogodišnjem samitu u Hagu te ponovo potvrdili planove Turske za dodatno povećanje doprinosa Alijansi.

Uloga Turske u NATO-u

Naglašavajući vojnu ulogu Turske unutar NATO-a, Erdogan je rekao da ta zemlja ima drugu najveću kopnenu vojsku u Alijansi i da je decenijama ključni stub sigurnosti na njenom jugoistočnom krilu.

„Trenutno imamo drugu najveću kopnenu vojsku u NATO-u. Sigurnost jugoistočnog krila Alijanse decenijama je u velikoj mjeri povjerena našoj zemlji“, kazao je.

Dodao je da je Turska među vodećim učesnicima u NATO operacijama, misijama i zajedničkom finansiranju, te najavio da će turski borbeni avioni F-16 od augusta biti raspoređeni u Estoniji u okviru NATO misije nadzora zračnog prostora.

Erdogan je također rekao da će Turska nastaviti predvoditi misiju NATO-a na Kosovu (KFOR) do septembra 2026. godine te da je planirano da preuzme komandu nad NATO Snagama za odgovor u periodu 2028–2029.

Govoreći o odbrambenoj industriji, Erdogan je istakao da je Turska među rijetkim članicama NATO-a koje mogu proizvoditi vlastite borbene avione, tenkove, ratne brodove i sisteme protuzračne odbrane.

Dodao je da je Turska postala globalni lider u proizvodnji bespilotnih letjelica, pomorskih dronova i ratnih brodova, te da isporučuje odbrambene proizvode savezničkim državama.

Erdogan je ponovio da inicijative Evropske unije u oblasti odbrane trebaju dopunjavati NATO, a ne duplicirati njegove aktivnosti.

„Odbrambene inicijative Evropske unije moraju dopunjavati NATO i izbjeći nepotrebno dupliciranje. Na ovu važnu tačku skrećem pažnju saveznika i lidera EU u svakoj prilici i na svakom forumu“, rekao je.

Također je ponovio poziv na uklanjanje preostalih ograničenja u trgovini odbrambenom opremom među NATO saveznicima.

„Iako su neke prepreke u trgovini odbrambene industrije među saveznicima smanjene, one i dalje postoje. Ta ograničenja moraju biti uklonjena što je prije moguće, bez uslova“, rekao je.

Turska poziva na mir u Ukrajini i na Bliskom istoku

Erdogan je pozvao na obnovu diplomatskih napora za okončanje ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, poručivši da region ne može podnijeti nove sukobe.

Tokom dvodnevnog samita, rekao je da su saveznici razgovarali o ratu u Ukrajini, regionalnoj sigurnosti i borbi protiv terorizma.

Ponovio je da terorizam ostaje „jedna od dvije glavne sigurnosne prijetnje NATO-a“ te naglasio potrebu za iskrenom solidarnošću u borbi protiv njega.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Erdogan je rekao da je sukob ušao u petu godinu i prerastao u iscrpljujući rat s velikim gubicima.

„Ovaj rat iscrpljivanja pretvorio se u mašinu za ubijanje koja svakog mjeseca odnosi desetine hiljada života“, kazao je.

Istakao je da Turska od početka sukoba zagovara dijalog i diplomatiju te ponovio spremnost Ankare da posreduje u pregovorima.

„U pravednom miru nema gubitnika. Želim ponoviti da smo spremni ponovo okupiti strane u Turskoj“, rekao je.

„Naš region ne može podnijeti nove tenzije“

Erdogan je rekao da se izraelski napadi na Liban nastavljaju uprkos diplomatskim naporima, uz gotovo 5.000 poginulih od 2. marta, prisilno raseljavanje civila i razaranje gradova, što je, kako je naveo, dovelo i do postepenog zauzimanja teritorije.

Osudio je i izraelsku vojnu kampanju u Pojasu Gaze, navodeći da „okupacija i represija traju nesmanjenim intenzitetom“.

Prema njegovim riječima, u Gazi je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, većinom žena i djece.

„Oni koji svoju sigurnost vide u nestabilnosti regiona pokušavaju ugasiti i najmanju nadu za mir“, rekao je.

Upozorio je na podsticanje, kako je rekao, „mentaliteta sklonog ratu“, naglašavajući hitnu potrebu za stabilnošću.

„Naš region ne može podnijeti nove tenzije niti nove sukobe. Naprotiv, čovječanstvu su, poput zraka i vode, potrebni mir, spokoj i stabilnost“, kazao je.

Bilateralni susreti na marginama samita

Erdogan je rekao da je tokom samita razgovarao s brojnim liderima o bilateralnim i regionalnim pitanjima, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa te lidere Kanade, Finske, Francuske, Njemačke, Italije i Velike Britanije.

Dodao je da se u Ankari nalazio i sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa te da će kasnije prisustvovati radnoj večeri s liderima EU, prije nego što u četvrtak ugosti lidere Crne Gore, Slovačke i Albanije.

Najavio je da će Turska do kraja 2026. godine biti domaćin još dva velika međunarodna skupa: 13. samita Organizacije turskih država u Ankari 29. i 30. oktobra te COP31 klimatskog samita UN-a u Antaliji od 9. do 20. novembra.

Erdogan je zahvalio generalnom sekretaru NATO-a Marku Rutteu, organizatorima samita i građanima Ankare na doprinosu, ističući da su još jednom pokazali gostoprimstvo Turske svijetu.