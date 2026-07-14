Brent sirova nafta bilježi rast od 2,4 posto, produžavajući sedmični rast na više od 13 posto kako se zabrinutost oko snabdijevanja intenzivira

Energetski šok na berzama: Cijena nafte skočila iznad 85 dolara zbog blokade Hormuza Brent sirova nafta bilježi rast od 2,4 posto, produžavajući sedmični rast na više od 13 posto kako se zabrinutost oko snabdijevanja intenzivira

Cijene nafte porasle su u utorak iznad 85 dolara po barelu, dostigavši svoj najviši nivo u skoro mjesec dana, pošto su američki udari na iranske vojne ciljeve i poremećaji u transportu kroz Hormuški tjesnac pojačali zabrinutost oko snabdijevanja, javlja Anadolu.

Međunarodna referentna vrijednost, sirova nafta Brent, porasla je za 2,4 posto do 06:35 sati po srednjem vremenu po Greenwichu (GMT), produžavajući svoje dobitke od početka sedmice na više od 13 posto.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopštila je da je njena posljednja petosatna operacija ciljala vojne lokacije duž južne obale Irana, uključujući obalne odbrambene sisteme, raketna i bespilotna postrojenja, te pomorske kapacitete.

Ciljevi su se nalazili u Bushehru, Chah Baharu, Jasku, Konaraku, Abu Musi i Bandar Abbasu, navodi CENTCOM, dodajući da su udari imali za cilj oslabiti sposobnost Irana da napada komercijalne brodove.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američke snage ciljaju iranske vojne kapacitete povezane s Hormuškim tjesnacom i da ponovo uvode blokadu Iranu i brodovima koji posluju s Teheranom.

Komercijalni saobraćaj kroz tjesnac usporio se gotovo do potpunog zastoja usred obnovljenih udara, sigurnosnih upozorenja i rastuće neizvjesnosti oko blokade.

Trump je također rekao da Washington traži nadoknadu troškova od zaljevskih zemalja koje imaju koristi od američke zaštite tjesnaca, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Eskalacija je intenzivirala zabrinutost zbog potencijalnih poremećaja u isporuci nafte i tečnog prirodnog gasa kroz jednu od najvažnijih svjetskih energetskih tranzitnih ruta.