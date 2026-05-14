Elon Musk otputovao u Kinu s Trumpom uprkos suđenju koje je u toku

Elon Musk je ove sedmice otputovao u Kinu zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uprkos suđenju koje je u toku, izvijestio je NBC News u srijedu, prenosi Anadolu.

Suđenje se odnosi na tužbu koju je Musk podnio protiv kompanije za vještačku inteligenciju OpenAI. Kao suosnivač ovog startupa, Musk tvrdi da je firma izdala svoju prvobitnu neprofitnu misiju stvaranjem profitnog ogranka.

Musk je svjedočio na suđenju u američkoj saveznoj državi Kaliforniji prošlog mjeseca. Na jednom od ročišta, sudija je pitao relevantne strane postoji li bilo kakav razlog da se Musk zadrži u statusu opoziva (status svjedoka koji se može ponovo pozvati).

Nakon što je od odbrane OpenAI-a čuo "da", sudija je rekao Musku: "Niste oslobođeni obaveze, ali možete ići za danas."

Izvještaj NBC Newsa navodi da Musk nije dobio dozvolu od sudije prije napuštanja zemlje te da je i dalje bio podložan ponovnom pozivanju kao svjedok.

Glasnogovornica suda izjavila je da ne zna je li Musk dobio dozvolu da napusti to područje niti da li bi njegovo putovanje moglo predstavljati problem za suđenje.

Muskovo odsustvo bi navodno moglo izazvati problem ako ga OpenAI, suoptuženi Microsoft ili sudija pozovu nazad na svjedočenje u srijedu, za kada je zakazan posljednji dan izvođenja dokaza na suđenju.

Do srijede u podne on nije bio ponovo pozvan. Završne riječi zakazane su za četvrtak.