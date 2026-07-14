Oko 40 posto teritorije Češke ima manje od 15 milimetara dostupne vode u prvom metru dubine tla

Ekstremna suša tla pogađa skoro polovinu Češke Oko 40 posto teritorije Češke ima manje od 15 milimetara dostupne vode u prvom metru dubine tla

Skoro polovina Češke suočava se s ekstremnim uslovima suše tla, podaci su projekta za praćenje suše InterSucho, koji vodi Institut CzechGlobe, javlja Anadolu.

Najviši nivo suše u okviru ovog projekta trenutno pogađa velike dijelove zemlje, a najteži uslovi koncentrisani su u regiji Moravska, javio je u utorak Radio Prague International.

Oko 40 posto teritorije Češke ima manje od 15 milimetara dostupne vode u prvom metru dubine tla, utvrđeno je ovim projektom praćenja.

Četvrtina teritorije zemlje ima nivo relativne zasićenosti tla ispod 10%, što se smatra tačkom uvenuća na kojoj biljke više ne mogu apsorbovati dovoljno vlage iz tla.