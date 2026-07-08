Državna televizija javlja o eksplozijama u Bandar Abbasu; Fars navodi detonacije u Siriku i na ostrvu Qeshm

Eksplozije prijavljene u više područja južnog Irana Državna televizija javlja o eksplozijama u Bandar Abbasu; Fars navodi detonacije u Siriku i na ostrvu Qeshm

Eksplozije u više područja južnog Irana odjeknule su kasno u utorak, prema navodima iranskih državnih medija.

Iranska državna televizija izvijestila je o šest eksplozija u južnom lučkom gradu Bandar Abbasu.

Iranska novinska agencija Fars saopćila je da se čulo deset eksplozija u južnom gradu Sirik, kao i još četiri u selu Misin na ostrvu Qeshm.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.

Kasnije je Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopćila da je započela izvođenje „serije snažnih udara“ na Iran, kao odgovor na, kako su naveli, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški moreuz.

CENTCOM je naveo da su napadi usmjereni na nametanje „visokih troškova“ Iranu, optužujući Teheran za gađanje komercijalnog brodarstva u međunarodnim vodama i kršenje primirja.