Ekonomska saradnja u fokusu sastanka Konakovića i Attafa u Alžiru

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u ponedjeljak u Alžiru sa ministrom vanjskih poslova, nacionalne zajednice u inostranstvu i afričkih poslova Narodne Demokratske Republike Alžir Ahmedom Attafom, javlja Anadolu.



Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dobrim i prijateljskim odnosima dviju zemalja, ističući da Bosna i Hercegovina Alžir smatra ključnim partnerom u Sjevernoj Africi i važnom poveznicom za širi angažman na afričkom tržištu. Naglašena je zajednička opredijeljenost da se tradicionalno prijateljstvo unaprijedi u moderno, strateško i ekonomski orijentirano partnerstvo.



Ministar Konaković podsjetio je na snažne historijske veze između dviju zemalja, uključujući činjenicu da je Alžir bio među prvim državama koje su priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine 1993. godine. U tom kontekstu pozdravio je otvaranje Ambasade Alžira u Sarajevu 2022. godine, te izrazio očekivanje da će Bosna i Hercegovina u skorije vrijeme otvoriti svoju ambasadu u Alžiru. Također je informisao sagovornika o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji, izazovima na evropskom putu i procesu reformi.



Poseban fokus tokom susreta je stavljen na unapređenje ekonomske saradnje. Sagovornici su konstatovali da je obim trgovinske razmjene i dalje ispod realnog potencijala, te naglasili potrebu njenog intenziviranja i usklađivanja s tradicionalno dobrim političkim odnosima. Razmotrene su mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i građevinarstva, agroindustrije, prehrambene i prerađivačke industrije, kao i industrijskih proizvoda.

Istaknuta je važnost intenziviranja političkog dijaloga kroz razmjenu posjeta na visokom i najvišem nivou. Ministar Konaković je tom prilikom pozvao ministra Attafu da posjeti Bosnu i Hercegovinu.



Nakon sastanka ministar Konaković i ministar Attaf potpisali su Memorandum o razumijevanju o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Ministarstva vanjskih poslova, nacionalne zajednice u inostranstvu i afričkih poslova Narodne Demokratske Republike Alžir.



Potpisnici su potvrdili spremnost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa kroz zaključivanje ključnih sporazuma, te jačanje saradnje u oblastima ekonomije, kulture, obrazovanja, nauke i sporta, kao i kroz međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama.