Potez uslijedio nakon procjene odgovora Bijenala u kojem se opravdava ponovno otvaranje ruskog paviljona, kaže izvršna potpredsjednica Komisije

EK preporučuje ukidanje granta od dva miliona eura Venecijanskom bijenalu zbog povratka Rusije Potez uslijedio nakon procjene odgovora Bijenala u kojem se opravdava ponovno otvaranje ruskog paviljona, kaže izvršna potpredsjednica Komisije

Evropska komisija je zvanično preporučila ukidanje granta od dva miliona eura (2,3 miliona dolara) Venecijanskom bijenalu zbog ponovnog otvaranja ruskog paviljona, izjavio je visoki zvaničnik Evropske unije.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Evropske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokratiju, izjavila je u subotu da je preporuka upućena Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

„Komisija zvanično preporučuje EACEA-i da ukine grant od dva miliona eura Venecijanskom bijenalu“, navela je Virkkunen u objavi na američkoj društvenoj mreži X.

Kazala je da je ovaj potez uslijedio nakon „temeljne procjene“ odgovora Bijenala u kojem se opravdava ponovno otvaranje ruskog paviljona.

„Kultura u Evropi – finansirana novcem poreznih obveznika – trebala bi promovisati i štititi demokratske vrijednosti“, rekla je Virkkunen. „Ove vrijednosti se ne poštuju u današnjoj Rusiji.“