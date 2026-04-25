Egipatski predsjednik upozorava na namjerne pokušaje prekrajanja karte Bliskog istoka Abdel Fattah al-Sisi poziva na potpunu provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi

Namjerni napori se ulažu da se prekraji karta Bliskog istoka, upozorio je u subotu egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, javlja Anadolu.

"Bliski istok prolazi kroz kritične okolnosti usred namjernih napora da se prekraji njegova karta", rekao je Sisi u televizijskom govoru povodom 44. godišnjice oslobođenja Sinaja od izraelske okupacije.

Pozvao je na potpunu provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji je postignut prošlog oktobra, uključujući nesmetan dotok humanitarne pomoći i hitan početak obnove enklave.

Gaza je uništena u dvogodišnjem izraelskom genocidu. Prva faza primirja uključivala je razmjenu izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike.

Sisi je izrazio kategoričko odbacivanje Egipta od bilo kakvog pokušaja raseljavanja Palestinaca.