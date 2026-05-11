Dva sirijska vojnika ubijena u napadu na vojni autobus na sjeveroistoku Sirije Nekoliko vojnika je ranjeno, prema sirijskom Ministarstvu odbrane

Dva sirijska vojnika su ubijena u ponedjeljak u napadu na vojni transportni autobus u selu Hasakah na sjeveroistoku Sirije, saopćilo je Ministarstvo odbrane, javlja Anadolu.

Novinska agencija SANA, pozivajući se na saopćenje ministarstva, navodi da je još nekoliko vojnika povrijeđeno u napadu neidentificiranih napadača, bez navođenja više detalja.

Uprkos poboljšanju sigurnosne situacije u Siriji nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine, nekoliko regija u zemlji i dalje je svjedočilo eksplozijama i sigurnosnim incidentima, od kojih neke vlasti opisuju kao "terorističke akte".

Sirijska vlada nastavlja s naporima da stabilizuje situaciju progoneći ostatke bivšeg režima optužene za izazivanje nemira u raznim područjima, obećavajući da neće dozvoliti bilo kakvo narušavanje unutrašnje sigurnosti i stabilnosti.