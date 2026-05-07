Bivši ministri Wei Fenghe i Li Shangfu osuđeni za optužbe za mito, doživotno lišeni političkih prava

Dva bivša kineska šefa odbrane osuđena na smrtnu kaznu zbog korupcije Bivši ministri Wei Fenghe i Li Shangfu osuđeni za optužbe za mito, doživotno lišeni političkih prava

Dva bivša kineska ministra odbrane osuđena su u četvrtak na smrt s dvogodišnjim odgodom zbog optužbi za korupciju, javlja Anadolu.

Wei Fenghe i Li Shangfu odvojeno su osuđeni od strane kineskog vojnog suda, objavila je državna novinska agencija Xinhua.

Wei je osuđen za primanje mita, dok je Li osuđen za primanje i davanje mita.

Obojica su bili bivši članovi Centralne vojne komisije i bivši državni savjetnici.

Doživotno su im oduzeta politička prava, dok će im sva lična imovina biti oduzeta.

Prema presudi, nijedan od njih neće imati pravo na daljnje ublažavanje kazne ili uslovni otpust nakon što im se kazne smanje na doživotni zatvor u skladu s kineskim zakonom nakon isteka dvogodišnjeg perioda odgode.