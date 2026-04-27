Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je na početku sjednice konstatovao da joj prisustvuje 10 delegata – pet iz Kluba bošnjačkog naroda, tri iz Kluba hrvatskog naroda i dva iz Kuba srpskog naroda

Dom naroda PSBiH ponovno bez kvoruma, delegati iz SNSD-a se nisu pojavili Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je na početku sjednice konstatovao da joj prisustvuje 10 delegata – pet iz Kluba bošnjačkog naroda, tri iz Kluba hrvatskog naroda i dva iz Kuba srpskog naroda

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je bila zakazana za ponedjeljak, nije mogla biti održana jer na sjednicu nisu došli delegati iz SNSD-a, tako da na samom početku nije bilo kvoruma za rad, prenosi Anadolu.



Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je na početku sjednice konstatovao da joj prisustvuje 10 delegata – pet iz Kluba bošnjačkog naroda, tri iz Kluba hrvatskog naroda i dva iz Kuba srpskog naroda.

Također je pročitao i dopis koji je dobio od člana kolegija Nikole Špirića koji ga je obavijestio da delegati iz SNSD-a Sredoje Nović, Radovan Kovačević i on neće prisustvovati ovoj sjednici, navodeći da Ademović već nekoliko puta pokušava samoinicijativno da zakaže sjednicu Doma naroda.

