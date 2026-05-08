Dodik tvrdi da je RS u "strateškim odnosima" s Rusijom, najavio sastanke s Putinom u Moskvi Bivši čelnik RS poručio da Rusija ima pravo na odbranu, te ocijenio da „Zapad širi paranoju od Rusije“.

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i bivši čelnik bh. entiteta RS Milorad Dodik izjavio je u petak u Moskvi da je Republika Srpska u strateškim odnosima s Rusijom, naglasivši da će se više puta sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Dodik je naveo da su planirani susreti prije i poslije parade, kao i zajednički ručak i bilateralni sastanak, što, kako je rekao, pokazuje "uvažavanje Republike Srpske."

„Mi smo u strateškim odnosima s Rusijom i u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose. Republika Srpska može i to radi da sprječava uvođenje sankcija BiH Ruskoj Federaciji“, rekao je Dodik kojem je odlukom suda zabranjeno obnašanje političkih funkcija u BiH.

Istakao je da time odgovara na tvrdnje da se RS udaljava od Rusije, dodajući da su u Moskvi vođeni razgovori i o odnosima s novom američkom administracijom nakon eventualnog ukidanja sankcija.

Govoreći o međunarodnim odnosima, Dodik je kazao da se odnosi između Rusije i SAD-a popravljaju, navodeći da predsjednici Donald Trump i Putin često razgovaraju, te da je delegacija ruske Dume boravila u američkom Kongresu.

„Naši odnosi se nisu promijenili. Iako smo mali teritorijalno i demografski, pokazali smo politički karakter“, rekao je Dodik.

Dodao je da Rusija, prema njegovim riječima, ima pravo na odbranu, te ocijenio da „Zapad širi paranoju od Rusije“.

Dodik je također rekao da ga raduje poboljšanje odnosa između Rusije i SAD-a, ističući da bi potpuna normalizacija mogla otvoriti nove prilike i za Republiku Srpsku.

U kontekstu historijskih tema, Dodik je naglasio ulogu Sovjetskog Saveza u pobjedi nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, navodeći velike žrtve ruskog naroda.

Zvaničnici entiteta RS, uključujući Dodika, prisustvovat će u Moskvi obilježavanju Dan pobjede nad fašizmom, a u delegaciji su i predsjednik skupštine Nenad Stevandić te ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.