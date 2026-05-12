Dodik ponovo zaprijetio nezavisnošću RS od BiH ako Schmidt "nametne zakon o državnoj imovini" Ako Schmidt nametne zakon o državnoj imovini, istog trenutka bit će donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske, naveo je Dodik

Predsjednik Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je u utorak da će entitet Republika Srpska proglasiti nezavisnost od BiH ukoliko visoki predstavnik Christian Schmidt "nametne zakon o državnoj imovini."

„Ako Schmidt nametne zakon o državnoj imovini, istog trenutka bit će donesena odluka o nezavisnosti Republike Srpske“, rekao je Dodik obraćajući se na obilježavanju Dana Vojske RS, čiji su čelnici presuđeni za genocid, u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci.

Dodik, kojem je obnašanje političkih funkcijama zabranjeno odlukom Suda BiH, poručio je da vlasti RS-a neće prihvatiti odluke visokog predstavnika, naglašavajući da one, kako tvrdi, moraju biti poništene prije bilo kakvih razgovora na nivou Bosne i Hercegovine.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, „ovakva BiH ne može opstati“, ocjenjujući je kao „antidejtonsku“, te naveo da poistovjećivanje Srba s državom BiH vidi kao „izdaju“.

Istakao je i da RS, kako je rekao, ne želi sukobe, ali da očekuje da bi globalni politički procesi mogli otvoriti pitanje prava naroda na samoopredjeljenje.



Pitanje državne imovine jedno je od ključnih političkih sporova u BiH. Ured visokog predstavnika (OHR) ima mandat da nadgleda civilnu implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući i mogućnost nametanja zakona.

Visoki predstavnik Christian Schmidt ranije je objavio da podnosi ostavku, što je dodatno otvorilo pitanja o budućoj ulozi OHR-a i međunarodnog nadzora u BiH.

Schmidt je tokom mandata više puta najavljivao mogućnost donošenja rješenja o državnoj imovini, čemu se vlasti RS-a protive, tvrdeći da entitet ima pravo raspolaganja imovinom na svojoj teritoriji.