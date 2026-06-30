U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je predsjednik SNSD-a

Dodik objavio imena kandidata na izborima 4. oktobra: Cvijanović za Predsjedništvo BiH, Minić za predsjednika RS-a U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije, rekao je predsjednik SNSD-a

Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za predsjednika Republike Srpske biće Savo Minić, dok će kandidatkinja za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine biti Željka Cvijanović, izjavio je u utorak predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, prenosi Anadolu.

Dodik je ovu informaciju potvrdio nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije u Banjoj Luci, naglasivši da su predložena imena dobila punu podršku koalicionih partnera, objavio je RTRS.

„U četvrtak će biti donesena konačna odluka. Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije“, rekao je Dodik novinarima nakon sastanka predstavnika SNSD-a sa koalicionim partnerima u Banjoj Luci.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra 2026.

