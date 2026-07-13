Dirk Schubel imenovan za novog specijalnog predstavnika EU-a za Kosovo, Luigi Soreca u BiH ostaje i naredne dvije godine

Agim Sulaj
13. juli 2026.•Ažuriranje: 13. juli 2026.
Vijeće Evropske unije imenovalo je Dirka Schubela za novog specijalnog predstavnika EU-a (EUSR) za Kosovo, javlja Anadolu.
Prema EU-u, Schubel će preuzeti dužnost 1. septembra 2026. na početni mandat od dvije godine, naslijedivši Aiva Orava.
Dirk Schubel je njemački državljanin i visoki evropski diplomata sa velikim iskustvom na brojnim rukovodećim pozicijama u Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS), Evropskoj komisiji, a također je radio u njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova.
Schubel je trenutno šef Odsjeka za Rusiju u EEAS, dok je prethodno radio kao specijalni izaslanik EU-a za Istočno partnerstvo od 2022. do 2024. i predvodio je Delegaciju EU.a u Bjelorusiji od 2019. do 2022. i Moldaviji od 2009. do 2013.
Mandat EUSR-a se fokusira na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova podržavanjem njegove evropske perspektive kroz ciljani pristup javnosti i komunikaciji. Mandat takođe uključuje pružanje lokalnih političkih smjernica Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX Kosovo) i podršku dijalogu Beograda i Prištine u cilju promovisanja regionalne stabilnosti i dobrosusjedskih odnosa.
Također, Vijeće EU-a je produžilo mandat specijalnog predstavnika EU-a za Bosnu i Hercegovinu Luigija Sorece za još dvije godine, do 31. augusta 2028. "kako bi se osigurao nastavak diplomatskog angažmana EU-a i djelotvornost vanjskog djelovanja Unije u zemlji".