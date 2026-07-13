Schubel će preuzeti dužnost 1. septembra 2026. na početni mandat od dvije godine, naslijedivši Aiva Orava

Dirk Schubel imenovan za novog specijalnog predstavnika EU-a za Kosovo, Luigi Soreca u BiH ostaje i naredne dvije godine Schubel će preuzeti dužnost 1. septembra 2026. na početni mandat od dvije godine, naslijedivši Aiva Orava

Vijeće Evropske unije imenovalo je Dirka Schubela za novog specijalnog predstavnika EU-a (EUSR) za Kosovo, javlja Anadolu.

Prema EU-u, Schubel će preuzeti dužnost 1. septembra 2026. na početni mandat od dvije godine, naslijedivši Aiva Orava.

Dirk Schubel je njemački državljanin i visoki evropski diplomata sa velikim iskustvom na brojnim rukovodećim pozicijama u Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS), Evropskoj komisiji, a također je radio u njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova.

Schubel je trenutno šef Odsjeka za Rusiju u EEAS, dok je prethodno radio kao specijalni izaslanik EU-a za Istočno partnerstvo od 2022. do 2024. i predvodio je Delegaciju EU.a u Bjelorusiji od 2019. do 2022. i Moldaviji od 2009. do 2013.

Mandat EUSR-a se fokusira na promociju stabilnog, demokratskog i multietničkog Kosova podržavanjem njegove evropske perspektive kroz ciljani pristup javnosti i komunikaciji. Mandat takođe uključuje pružanje lokalnih političkih smjernica Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX Kosovo) i podršku dijalogu Beograda i Prištine u cilju promovisanja regionalne stabilnosti i dobrosusjedskih odnosa.

Također, Vijeće EU-a je produžilo mandat specijalnog predstavnika EU-a za Bosnu i Hercegovinu Luigija Sorece za još dvije godine, do 31. augusta 2028. "kako bi se osigurao nastavak diplomatskog angažmana EU-a i djelotvornost vanjskog djelovanja Unije u zemlji".