Iznosi uključeni u arbitražne slučajeve još nisu otkriveni

Devet Rusa poziva se na stare ugovore u pokušaju da vrate zamrznuta sredstva u Briselu Iznosi uključeni u arbitražne slučajeve još nisu otkriveni

Devet ruskih oligarha pokrenulo je neobičan arbitražni postupak u pokušaju da vrate zamrznuta sredstva u Euroclearu u Briselu, objavili su belgijski mediji u utorak, javlja Anadolu.

Prema flamanskim dnevnim novinama "De Tijd", investitori se oslanjaju na starije investicijske sporazume između Belgijsko-luksemburške ekonomske unije (BLEU) i Sovjetskog Saveza iz 1989. godine, kao i na ugovor iz 1998. godine između BLEU i Kazahstana.

Glasnogovornik Federalnih javnih službi za finansije Francis Adyns rekao je da podnosioci zahtjeva zaobilaze tradicionalne sudske postupke pozivajući se na arbitražne mehanizme prema ugovorima.

"U takvom arbitražnom postupku, obje strane biraju pouzdanu osobu nakon perioda hlađenja. Zatim odlučuju imenovati predsjedavajućeg za rješavanje spora. Ali presuda stoga nije neizbježna", rekao je Adyns.

Nije poznato koliko je novca uključeno u devet slučajeva.

Arbitražna strategija označava promjenu u pravnim taktikama tužitelja, koji traže alternativne puteve nakon neuspješnih sudskih osporavanja.

Nedostatak transparentnosti u vezi s pravnim procesima vezanim za investicijske ugovore dugo je izazivao kritike.

Iako BLEU nije potpisao nove bilateralne investicijske ugovore od 2010. godine, postojeći sporazumi ostaju pravno provedivi.