Desetine zastupnika pozivaju britanskog premijera na ostavku nakon izbornog poraza Preuzimam odgovornost da ne odustanem, da ne gurnem našu zemlju u haos, kaže Keir Starmer

Najmanje 40 zastupnika Laburističke stranke pozvalo je premijera Keira Starmera da podnese ostavku nakon prošlosedmičnih izbornih rezultata, prema medijskim izvještajima u ponedjeljak, javlja Anadolu.

Pritisak na premijera raste uprkos njegovom ranijem govoru u ponedjeljak, u kojem je ponovio da "ne odlazi" i "ne gura našu zemlju u haos".

Zastupnica Laburističke stranke Bell Ribeiro-Addy postala je druga zastupnica koja je pozvala na Starmerovu ostavku nakon govora, rekavši: "Jasno je da premijer nema kredibilan plan. Sada mora odrediti vremenski okvir za odlazak", objavio je Sky News.

U međuvremenu, Chris Curtis, vođa Grupe za rast laburističkih zastupnika, rekao je za Sky News da poziva Starmera da podnese ostavku.

Tokom govora na jednom događaju u Londonu, Starmer je rekao: "Rezultati izbora prošle sedmice bili su teški, veoma teški. Izgubili smo neke briljantne predstavnike sindikata, to boli, i trebalo bi da boli. Razumijem to, osjećam to i preuzimam odgovornost."

Poručio je da ga neće obeshrabriti skeptici, uključujući i one iz vlastite stranke, te da će im dokazati da nisu u pravu.

"Preuzimam odgovornost da nas vodim kroz svijet koji je opasniji nego ikad u mom životu i preuzimam odgovornost da ne odustanem, da ne gurnem našu zemlju u haos."

Angela Rayner, bivša zamjenica lidera laburista, reagovala je na Starmerov govor rekavši: "Bit ćemo suđeni po djelima, a ne samo po riječima."

Karl Turner, koji je suspendovan iz stranke u martu, rekao je da je Starmerov govor bio dobro održan, ali da ne misli da će uvjeriti zemlju da će se stvari promijeniti.

Laburistička stranka je pretrpjela historijski poraz u velškom Seneddu, a Škotska nacionalna stranka je po peti put, bez presedana, ostala na vlasti u škotskom parlamentu na prošlosedmičnim izborima širom Škotske, Walesa i 136 engleskih lokalnih vlasti, što je bio najveći skup anketa od općih izbora 2024. godine.

Stranka Reform UK osvojila je više od 1.450 mjesta u vijećima, nastavljajući uspjeh stranke nakon proboja u gradskim vijećnicama prošle godine.