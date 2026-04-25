Desetine bivših britanskih ambasadora upozorava na izraelske korake ka aneksiji Zapadne obale Diplomate pozivaju na obustavu trgovinskih veza, transfera oružja i strože sankcije zbog izraelskog smještaja okupatora na Zapadnoj obali

Grupa bivših britanskih diplomata pozvala je Veliku Britaniju i njene saveznike da preduzmu snažnije mjere protiv širenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, upozoravajući da trenutne politike rizikuju omogućavanje aneksije i potkopavanje međunarodnog prava, javlja Anadolu.

U pismu objavljenom u "Financial Timesu" u petak, više od 80 bivših diplomata - uključujući 60 ambasadora, visokih komesara i visokih zvaničnika - reklo je da ekspanzionističke aktivnosti i politike Izraela na okupiranim palestinskim teritorijama predstavljaju "ubrzavanje aneksije".

"Amerika zaista prestaje voljeti Izrael. Isto važi i za Evropu. Dok svijet posmatra Iran i Liban, Izrael proširuje kontrolu nad Zapadnom obalom i Gazom. Njegova ubrzana aneksija je nepogrešiva", navodi se u pismu.

Tvrdili su da Izrael krši i Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela i Sporazum o trgovini i partnerstvu između Velike Britanije i Izraela, koji zahtijevaju poštivanje ljudskih prava i demokratskih principa.

"Izrael krši oba sporazuma", navodi se u pismu, navodeći širenje naseljavanja okupatorima, diskriminaciju Palestinaca i ono što je opisano kao "sistematsko nasilje doseljenika koje podržava država".

Potpisnici su pozvali EU da suspenduje svoj sporazum o pridruživanju s Izraelom, zabrani trgovinu s naseljima, zaustavi transfer oružja i ograniči učešće Izraela u programima EU.



Također su pozvali Veliku Britaniju da zabrani svu trgovinu s naseljima i preispita svoje sporazume s Izraelom.

"Izraelski projekat naselja ima za cilj da uništi održivost palestinske države – Gaze, Istočnog Jerusalema i ostatka Zapadne obale – koju je Britanija priznala u septembru 2025. Taj cilj mora propasti, radi dugoročne stabilnosti i pravednog mira."

Diplomate su upozorile da bi nastavak izgradnje okupatorskih naselja, uključujući planirane projekte u području E1 na Zapadnoj obali, mogao dodatno potkopati održivost buduće palestinske države.

"Samo riječi osude se ignorišu. Dok je svijet ometen, teška kršenja međunarodnog prava se nastavljaju u okupiranoj Palestini. Skrenuli smo pažnju ministrici vanjskih poslova Yvette Cooper na pismo EU. Sada je potrebna akcija vlade", dodaje se u pismu.