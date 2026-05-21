Amerika je preskupa i to je direktan rezultat neuspješne Trumpove republikanske politike, kazao je vođa manjine u Predstavničkom domu Jeffries

Demokrate optužile Trumpa i republikance za povećanje troškova i podsticanje nestabilnosti Amerika je preskupa i to je direktan rezultat neuspješne Trumpove republikanske politike, kazao je vođa manjine u Predstavničkom domu Jeffries

Vođe demokrata u Kongresu oštro su kritikovale američkog predsjednika Donalda Trumpa i republikance u četvrtak zbog većih troškova, podsticanja nestabilnosti u inostranstvu i omogućavanja korupcije u vladi, javlja Anadolu.

Vođa manjine u Senatu Chuck Schumer rekao je da su demokrate fokusirane na smanjenje troškova i protivljenje "nepromišljenom" ratu s Iranom, dok republikanci pogoršavaju ekonomsku i političku nestabilnost.

"Trump i republikanci uzrokuju vrtoglavi porast troškova", rekao je Schumer na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kapitolu.

"Demokrate žele okončati haos koji prijeti našim zajednicama kod kuće i u inostranstvu. Želimo stati na kraj ovom nepromišljenom ratu s Iranom."

Okrivio je republikance za porast troškova goriva i optužio ih da pomažu Trumpu u zloupotrebi javnih sredstava.

"Trump i republikanci podstiču nemire i održavaju visoke cijene benzina. Demokrate se obračunavaju s korupcijom u vladi. Republikanci aktivno pomažu Trumpu da krade od američkog naroda kako bi finansirao svoju plesnu dvoranu i svoj višemilijarderski fond MAGA", rekao je Schumer.

Vođa manjine u Predstavničkom domu Hakeem Jeffries tvrdio je da se Amerikanci bore s rastućim troškovima domaćinstava zbog republikanske politike.

"Troškovi života su van kontrole", rekao je Jeffries.

"Troškovi stanovanja su previsoki, računi za namirnice su previsoki, cijene benzina su previsoke, računi za komunalije su previsoki, a troškovi zdravstvene zaštite su previsoki."

Amerika je preskupa, a to je direktna posljedica neuspješne Trumpove republikanske politike.

Jeffries je rekao da demokrate daju prioritet naporima za smanjenje troškova, reformu zdravstvene zaštite i istragu korupcije u Washingtonu.

"Demokrate ostaju posvećene smanjenju visokih troškova života, popravljanju našeg nefunkcionalnog zdravstvenog sistema, stavljanju ICE-a (Imigracijsku i carinsku službu) pod kontrolu, okončanju ovog nepromišljenog i skupog rata po izboru na Bliskom istoku i iskorjenjivanju korupcije gdje god se ona nalazi u Kongresu, u Bijeloj kući", rekao je.